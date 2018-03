A Cagliari Il circo volante per famiglie

In un universo retrò che evoca le immagini dei libri, la musica suonata dal vivo accompagna il pubblico in un viaggio nel tempo, dove la giocoleria, la danza aerea e delle spade, gli “addestramenti dei cappelli”, il gioco con gli hoola hoop, faranno passare una piacevole serata a tutti, grandi e piccini.



La Compagnia LA Cabriole lavora in Francia e dintorni da più di 15 anni trasportando il pubblico sulle ali della poesia in mondi magici ed emozionanti.





Lo spettacolo corona una settimana di stage con la compagnia francese organizzato da Virginia Viviano direttrice della compagnia di teatro circo Maccus.

Lo stage ha visto la partecipazione di bambini e adulti che si sono cimentati con trapezi volanti, corde, acrobazie e giocoleria in un clima di lavoro creativo e gioioso e aperto al confronto a alla conoscenza.





Bitglietti: 5€