Pattada: Escursione Lago e Monte Lerno

Pattada è sì il paese della "resolza" - il famoso coltello -, ma è anche un paese immerso tra bellezze naturalistiche uniche nella regione del Monteacuto.



Vanta nel suo territorio il lago Lerno, fonte idrica anche per molti comuni confinanti e la sovrastante montagna: il monte Lerno, 1094 m di quota, punto più alto del territorio comunale.



Qui si è cercato di salvaguardare l'ambiente, la sua flora e fauna, tali da permettere un'immersione totale nella natura, a 360°.

In questa riserva non è raro avvistare cervi, cinghiali e mufloni.



Punto di ritrovo

Olbia: piazzale Auchan, ore 09:00. Gps: 40°908,98'N - 9°41,277' E. Pattada: piazzale Fontana "Su Cuccuru", ore 10:30. Gps: 40°583,56' N - 9°111,65' E. Partenza escursione: Nuraghe Lerno. Gps:40°584,30' N - 9°164,67' E.

Arrivo: Cima Monte Lerno. Gps: 40°606,87' N - 9°166,90' E.

Durata: 5 ore circa, inclusi pranzo ed un breve trasferimento in auto.



Programma

Alle 11,30 circa inizierà la visita all'area nuragica del nuraghe Lerno, comprendente il nuraghe stesso, il villaggio sviluppatosi con esso, e il villaggio di epoca romana successivamente sorto nelle immediate vicinanze del complesso preesistente.

La visita all'area archeologica si concluderà in un ora circa, e ad essa seguirà un breve tratto di trasferimento in auto per raggiungere il vicino Monte Lerno. Giunti sul Monte si sosterà per il pranzo (al sacco) in un area pic-nic caratteristica, posta in una pineta antistante ad un limpidissimo laghetto montano incorniciato da verdi tratti di pineta e di macchia mediterranea alternati.

Terminata la sosta, verso le 14,30 circa, si organizzerà la "staffetta" auto per il rientro finale, quindi si partirà alla volta della cima del monte, che si raggiungerà in circa 1 - 1:30 h, e dalla quale sarà possibile ammirare un panorama mozzafiato, che nella giornate più terse arriva fino al massiccio del Gennargentu a sud e le montagne corse a nord. Infine la "staffetta" auto riporterà tutti ai veicoli per il rientro.

Partecipanti : minimo 25. Maggiori dettagli e info/prenotazioni al nostro indirizzo e-mail: olbiaexperience@gmail.com