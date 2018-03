Il "pensiero per immagini" e le forme dell'invisibile a Cagliari convegno internazionale

Biblioteca Universitaria di cagliari Sala settecentesca Via Università, 32 - Cagliari 7-9 marzo 2018* orari 7 marzo 2018, ore 15.00 - 17.30 8 marzo 2018, ore 9.30 - 18.00 Università degli studi di Cagliari in collaborazione con la Friedrich-Schiller-Universitat di Jena Convegno Internazionale Il "pensiero per immagini" e le forme dell'invisibile Convegno internazionale organizzato dall’Università degli studi di Cagliari in collaborazione con la Friedrich-Schiller-Universitat di Jena.



Nel convegno verrà analizzato il ruolo assegnato all’immaginazione nella cultura moderna e contemporanea, in riferimento al funzionamento della nostra mente che è capace oltre che di ragionamenti di tipo logico-analitici, anche di “pensare per immagini” , una modalità altrettanto utile, nei meccanismi di comprensione della realtà.



* Il Convegno si svolgerà nei giorni 7 e 8 marzo nella Sala Settecentesca e il giorno 9 marzo nell'Aula Magna del Dipartimento di Studi Umanistici in via Is Mirrionis, 1



Ingresso libero e gratuito



Testo e immagini rilevati dal web