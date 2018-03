Co-exist. Rassegna TeatrExma a Cagliari

Danza: Carla Onni

Musica: Silvia Corda

Produzione: improvvisaMente



Co-exist è un lavoro sulla natura, intesa come forza che scorre e che muove tutto. Natura all’interno della quale ogni cosa Coesiste, inclusi noi umani. Natura che è esistenza, origine ma anche uscita , esito finale di ogni processo vitale. Il lavoro è una meditazione sulla bellezza, alla riscoperta dei ritmi di crescita naturale, come un fiore che trae la forza dalla terra per raggiungere il massimo sviluppo e in questa tensione trova il senso della propria esistenza.

“In quanto presenza ogni essere è virtualmente abitato dalla capacità di bellezza, e sopratutto dal desiderio di bellezza” (Cinque meditazioni sulla bellezza di Francois Cheng).



Lo spettacolo andrà in replica alle ore 21.00



Info: www.exmacagliari.com Prenotazioni: 3397102534 / 3405332685 o scrivendo su promoteatroarmadio@gmail.com



