Live painting Youth in Art all'Hostel Marina di Cagliari

Domenica 4 Marzo - Hostel Marina L'associazione TDM 2000 nell'ambito del progetto internazionale "Youth in Art" che vede coinvolti 35 giovani provenienti da Tunisia, Francia, Egitto, Spagna, Marocco, Grecia e Italia a Cagliari dal 1 all'8 Marzo apre le porte al pubblico per presentare i risultati dei laboratori svolti durante tutta la giornata:

* Workshop di pittura su muro con Carol Rollo * Workshop di Illustrazione, disegno e realizzazione di pannelli con Joe - Giovanni Tamponi

* Workshop di Teatro con l'associazione Greca ActArt Non finisce qui!



Dalle 21:30 avrà inizio la serata interculturale dove ogni Paese ospitato presenterà la propria cultura con la condivisione di cibo, danze, costumi e tanto altro.





Vi aspettiamo numerosi per una giornata all'insegna dell'Arte e del Mediterraneo Adatto ai bambini