Pullman da Cagliari per la Sagra del Cous Cous Tabarchino di Carloforte

Il programma sarà molto intenso, con musica, spettacoli, animazione, show cooking e degustazioni delle oltre 60 varianti del famoso cous cous Tabarchino, conosciuto anche con il nome di "Cascà di Carloforte". Tantissimi gli espositori presenti tra artigiani, artisti e hobbysti; grande rilevanza sarà data ai prodotti tipici di Carloforte. Contemporaneamente si svolgerà anche la manifestazione Monumenti Aperti a Carloforte.



In attesa del programma di quest'anno pubblichiamo il programma del 2017: Programma: Ore 08:15 Appuntamento in Piazza dei Centomila Ore 08:30 Partenza per Portovesme Ore 10:30 Partenza con traghetto Delcomar per Carloforte (biglietto incluso nel contributo) Ore 11:10 Sbarco a Carloforte e giornata libera per partecipare alla sagra Ore 10:00 In poi, Apertura del villaggio espositivo dedicato alle produzioni tipiche; Ore 11:00 In poi, Show Cooking con Chef Secondo Borghero e la nutrizionista Dott.ssa Rita Pomata Ore 12:00 - 18:00 Degustazione cous cous e specialità Tabarchine Ore 16:00 Esibizione agility dog Ore 17:00 Grande parata delle majorettes “Le Coralline” Ore 18:00 Festival delle scuole di ballo, palestre, fitness e calisthenics Ore 19:00 Ritrovo presso il Porto Ore 19:30 Imbarco e partenza per Portovesme Ore 20:10 Arrivo e proseguimento in bus per Cagliari Contributo di partecipazione



OFFERTA RISERVATA AI SOCI BUYSARDINIA

- 25 € Adulti - 20 € Bambini (3-11) - Gratuito Bambini (0-2)

È necessaria la prenotazione e il versamento anticipato del contributo di partecipazione.

Vedi pagina Versamenti Tutte le nostre attività sono rivolte esclusivamente ai nostri soci.



Per partecipare alle nostre iniziative diventa socio: - scarica e compila il modulo socio (obbligatorio anche in caso di partecipanti minorenni) ed invialo compilato e firmato a: infobuysardinia@gmail.com o consegnalo direttamente presso la nostra sede, in ogni caso almeno 24 ore prima dell'evento. Per informazioni: infobuysardinia@gmail.com Tel: 3336749958 Pagina facebook: @buysardinia Gruppo facebook: escursioni e visite guidate in sardegna





ORGANIZZAZIONE

buySardinia

Sito internet: http://www.buysardinia.it/

Email: infobuysardinia@ gmail .com

Telefoni: 3336749958

Tags