Jethro Tull a Cagliari 50th Anniversary Tour

Sabato 21 Luglio – ore 22.00 – Spazio Fiera - Cagliari Ian Anderson presents JETHRO TULL 50th Anniversary Tour La leggenda del rock progressive in tour mondiale per celebrare l’anniversario d’oro Appuntamento a luglio con la storia della musica!TICKETS: Poltrona numerata: € 50,00 + dp. Tribuna numerata: € 40,00 + dp.Biglietti in vendita a partire dalle 11 di giovedì 1 Marzo online al link https://goo.gl/PE7Dtk e nei punti vendita:CAGLIARI Boxoffice 070 657428NUORO MIeleamaro 0784 231232OLBIA Sardinia Magic Travel 0789 21329SASSARI Nuove Messaggerie Sarde 079 230028Testo e imgine rilevati dal web