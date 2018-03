Pozzo di San Pancrazio: Apertura Straordinaria

Domenica 4 marzo, il nostro consueto tour di Castello si arricchirà della suggestiva visita dei sotterranei di Piazza Indipendenza.



In apertura straordinaria, il ciclo degli appuntamenti “sotterranei di Cagliari” ci porterà a scoprire la cannoniera e il pozzo di san Pancrazio; in collaborazione con il circolo speleologico Sesamo 2000.



Il pozzo fu scavato nel 1235 in piena epoca pisana per garantire la riserva idrica alla nuova roccaforte. La cannoniera fu realizzata nell'ambito delle opere di consolidamento delle fortificazioni della Cagliari spagnola.



Un' occasione imperdibile, i posti sono limitati.



INFO E PRENOTAZIONI

Appuntamento: Domenica 4 marzo 2018, ore 09:30 in Piazza Aquilino Cannas

Durata visita: 150 minuti.



Quota di partecipazione: € 10 adulti. Bambini fino ai 12 anni € 5 (comprensivo d’ingresso al pozzo e alla cannoniera)



Per prenotazioni: +39 333 3557875 - fa.perria@gmail.com Facebook: Nadir Sardinia di Fabio Perria – www.nadirsardinia.com I posti sono limitati È necessaria la prenotazione. La visita guidata sarà effettuata da Guide Turistiche iscritte al registro regionale.