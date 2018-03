All' iniziativa aderisce anche l'Associazione Culturale Amici di Sardegna. Chi desiderasse iscriversi all' iniziativa potrà utilizzare i seguenti contatti: Contatti:amicidisardegna@tiscali.it Sms-Whatsapp Tel: 3383187899

Tour dei musei di Cagliari domenica 4 marzo dalle ore 15:00 alle ore 17:30.

Appuntamento alle 14.45 in piazza Arsenale.

Passeggiata per il quartiere di Castello tra antichi palazzi chiese e musei dall'età prenuragica fino ai tempi moderni.





Dai Giganti di Prama ad Amedeo Modigliani.

Visiteremo: Cittadella dei Musei Collezione di Cere Anatomiche Clemente Susini Collezione Luigi Cocco (Museo Etnografico) Museo Archeologico Nazionale Pinacoteca Nazionale Museo d'Arte Siamese "Stefano Cardu" Cartec Modigliani Opera sola Approfittando dell' iniziativa del Ministero dei Beni Culturali, vi faremmo immergere nella storia di Cagliari e della Sardegna dal Pre-nuragico sino ai tempi moderni.

Evento riservato ai soci dell' Associazione culturale I Love Sardegna.



Contributo associativo e copertura assicurativa per il 2018: 5€. Bambini al di sotto dei 10 anni: GRATIS.



E' NECESSARIA LA PRENOTAZIONE SINO AD ESAURIMENTO POSTI ATTRAVERSO I SEGUENTI CANALI: All' iniziativa aderisce anche l' Associazione Amici di Sardegna. Associazione Culturale Amici di Sardegna. Chi desiderasse iscriversi all' iniziativa potrà utilizzare i seguenti contatti: Contatti:amicidisardegna@tiscali.it Sms-Whatsapp Tel: 3383187899 Associazione Culturale i Love Sardegna: Contatti su: viaggimarket@gmail.com Whatsapp-Sms-Tel: 3458459635



