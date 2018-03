Andrillo al Sant'Andrea Beach Hfc di Quartu S. Elena

Finalmente Andrea Andrillo al Sant'Andrea Beach Hfc! Chi ha visto un suo concerto, non se lo perderà...a chi non lo conosce, consigliamo vivamente di esserci!



Un artista a tutto tondo, un musicista, un cantautore, un attore, un comico...Andrea Andrillo è stato spesso definito un "cantautore anomalo". Chiusa la sua carriera “elettrica” con i Man on the Margin (due dischi, uno dei quali per l'etichetta sarda AudioStudio nel 1998 su poesie del poeta William Blake e uno nel 2007 per l'etichetta italiana Velut Luna ), per una sorta di "bisogno di pancia" si è rimesso in gioco da solista nel 2010 collaborando con “Galleria Magenta52” Design a Vimercate (Milano) in occasione della mostra “Tracce” del Pittore Armeno Gaguik Martirosyan di casa a Parigi.





La collaborazione con Martirosyan è ripresa successivamente, nel 2017, assieme al Magnetica Ars Lab, quando il Nostro ha partecipato alla composizione delle musiche per un video di animazione "dadaista" del regista iraniano Majid Aghili, su immagini tratte, per l'appunto, dai dipinti di Martirosyan. (Il video si può vedere su Youtube.com - " Les Petites Voitures de Gaguik" )



A partire dal suo timido ritorno sulle scene, nel 2010, Andrillo si dedica a scrivere nuove canzoni ma anche ad ampliare la gamma delle collaborazioni, convinto dell'importanza di fare rete, collaborare, scambiarsi idee per resistere all'appiattimento selvaggio generalizzato che sembra essersi insinuato nella nostra quotidianità .



Mette in musica diverse poesie di Vincenzo Pisanu, uno dei massimi poeti in lingua sardo-campidanese, fa spettacoli insieme alla poetessa Rossana Abis, al gruppo di poesia "mobile" Matitate e suona durante i readings del poeta senegalese Boucar Wade. Interagisce spesso anche con il pittore/street artist Fabio Buonanno, il quale dipinge le immagini iconiche che andranno a finire sul primo EP di Andrillo, nel 2015, dal titolo "Atlantide prima della pioggia" e con la compagnia teatrale Ferai Teatro; con il regista Giovanni Coda (per il quale nel 2017 firma le musiche originale del corto Xavier) e con gli attori/autori Annaliza Zedde e Mauro Sollai, assieme ai quali mette in scena, per la regia di Ferai Teatro, una commedia brillante e agrodolce che debutterà il 15 ottobre 2017 con le musiche originali di Andrillo, eseguite dall'autore sul palco.



Per tornare agli esordi, non ci vuole tanto prima che le apparizioni live comincino a moltiplicarsi esponenzialmente. Il 2015 è l'anno nel quale vengono messi definitivamente da parte gli indugi e a seguito di una collaborazione (poi non totalmente terminata) con la S'Ard Music viene dato alle stampe l'EP digitale Atlantide prima della pioggia. I video dei quattro brani compresi nel disco si trovano tutti su youtube.



Successivamente, assieme al Magnetica Ars Lab, produce una versione noise di un suo brano acustico scritto in occasione del ventennale della strage di Srebrenica. Anche questa canzone/video (United Nothing: Srebrenica, July 11TH, 1995), con sottotitoli in italiano, è disponibile su youtube (attenzione: immagini crude). Per la tarda primavera del 2018 si attende un suo primo disco da solista per la Radici Records di Firenze, ma anche la partecipazione alla colonna sonora del prossimo film di Giovanni Coda. Ancora una volta, è tutto meravigliosamente in svolgimento.



Si definisce un " meticcio " musicalmente parlando...e così, ibrido, sarà il menù che gli dedicheremo, partendo da ingredienti tipici della nostra terra.



MENU' - FREGULA con carciofi e purputza; (Variante Veg: Fregula con carciofi e ricotta salata) - Frittatina in rotolo alle cime di ortiche e ricotta al sapore di limone, servita con insalatina verde e patate in verde; - Savoiardo con crema di ricotta e mascarpone alla sappa e pompia PRIMA CONSUMAZIONE INCLUSA bicchiere di vino rosso della casa o birra Ichnusa 0.33 o Ichnusa non filtrata 0.500 per due o bibita analcolica PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al 327 1489871 Roberta Parisi o con messaggio privato nella pagina Sant'Andrea Beach - Home Food Concert CENA 17 euro CONCERTO 5 euro La serata si svolgerà nella nostra location completamente rinnovata, al coperto e riscaldata, in via Mar Adriatico 32, Sant'Andrea ( vedi mappa nella pagina). Orario d'inizio 20.30, prima verrà servita la cena ai tavoli e alle 22 avrà inizio il concerto, articolato in due set; durante la pausa, verrà servito il dessert. Il concerto finirà alla mezzanotte. Si raccomanda la prenotazione, possibilmente entro venerdì 2 marzo, specificando l'eventuale scelta del menù vegetariano o qualsiasi altro problema alimentare. Testo e immagine rilevati dal web