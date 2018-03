A Sassari Ma… donne presenta 8 Marzo e oltre…

Un nuovo 8 marzo per l’associazione Ma… donne la cui presidente Brunilde Giacchi ha voluto condividere con altre associazioni, composte non soltanto di donne, i sette appuntamenti realizzati con la collaborazione di Acos, Fidapa, Federazione Nazionale Pensionati Cisl, Associazione Dante Alighieri, Associazione Italiana Maestri Cattolici, Canne al Vento e International Inner Wheel Club Sassari, le quali si sono adoperate per la realizzazione dei singoli appuntamenti che, durante l’arco di questo marzo 2018, vedrà impegnate numerose tra le tante socie, per raccontare come tra donne ci si aiuta, come dalle donne si può avere supporto e sostegno nei momenti di difficoltà; quando la violenza la subisci per anni; quando invece con altre amiche condividi i momenti della filatura e tessitura di quelli che oggi, esposti nelle 12 bacheche della Biblioteca Universitaria di Sassari, ci raccontano come sono cambiati i rapporti interpersonali, con gli oggetti e i nuovi stili di vita di ciò che rappresentato la sfera femminile.





Un racconto di donne che aiutano le donne grazie a Giustina Casu di Acos che si occupa con unità operative di strada di donne vittime di tratta e a Maria Giovanna Masala di Canne al Vento che invece si occupa dei disturbi dell’alimentazione.



Anche di donne nelle confraternite si parlerà, grazie alla disponibilità dell’Associazione Dante Alighieri il cui presidente Mario Matteo Tola, proprio durante la settimana santa, ci illustrerà prima del concerto offerto da Insieme vocale Nova Euphonia, diretto dal M° Vincenzo Cossu, una realtà che esternamente appare tutta al maschile. Un grazie particolare a M° Vincenzo Cossu che sarà presente anche il primo marzo, sempre alla Biblioteca Universitaria di piazza Fiume la quale ospita tutta la manifestazione, e dove si esibirà con la Corale Studentesca “Città di Sassari”.



Un appuntamento particolare è stato riservato dal M° Vincenzo Cossu anche per i detenuti del Paolo Pittalis di Nuchis dove, la direttrice dottoressa Caterina Sergio, riceverà la corale Nova Euphonia.



A dilettarci con il loro concerto anche il quartetto Who-men Ensemble che si esibirà l’8 marzo dopo l’incontro con l’avvocata Martina Pinna che, in veste di presidente dell’International Inner Wheel Club Sassari, ci parlerà della difficile tutela delle Donne vittime di violenza. In questa occasione sarà intervistata, dalla giornalista Vannalisa Manca, una donna che finalmente esce dal tunnel della violenza e testimonierà la drammaticità e gli stati d’animo di chi vive una simile esperienza.



Farà seguito l’incontro del 15 marzo con inizio alle 17.00, con Piero Agus (segretario generale F.N.P. Cisl Sardegna), Alessandra Franceschini (Ufficio Studi F.N.P), Anna rita Careddu (Coordinatrice politiche di genere F.N.P.) il cui incontro sarà concluso dagli Allievi del Conservatorio Luigi Canepa di Sassari, sempre presso i locali della Biblioteca Universitari, messi a disposizione dalla direttrice Viviana Tarasconi.



Nella giornata del 22 sono previsti due importanti incontri: al mattino, organizzato dalla Fidapa, presso l’Auditorium provinciale di via Monte Grappa con inizio alle ore 10.00, la giornata di sensibilizzazione sulle malattie sessualmente trasmissibili rivolta a tutte le scolaresche, durante la quale interverranno Stefania Zanetti (microbiologa) Maria Antonietta Montesi (dermatologa) Monica Derosas (urologa) Ivana Maida (infettivologa) Pina Zara (ginecologa) e per terminare padre Salvatore Morittu di MondoX. Alle ore 18 la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo San Donato di Sassari, dottoressa Patrizia Mercuri insieme alla presidente dell’Associazione Italiana Maestri Cattolici di Sassari, professoressa Anna Maria Cadeddu, parlerà delle Donne e la povertà globale, durante il cui appuntamento sarà presentato il risultato di uno studio condotto dagli allievi della San Donato, sull’imprenditoria femminile.



Infine, gli Alunni dell’Indirizzo Musicale dell’Istituto Comprensivo Latte Dolce-Agro ci offriranno il concerto finale. A patrocinare la manifestazione il Comune e la Provincia di Sassari. Un ringraziamento alla Cantina di Santa Maria La Palma e al suo presidente Mario Peretto che offriranno il brindisi con un vino studiato ad hoc per l’8 marzo.