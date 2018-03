A Orosei il 14 Evento Salsero De Cuba Para el Mundo 2018

Anche per questo 2018, l’Hotel Resort Marina Beach di Orosei (NU), ospiterà il congresso di ballo più atteso della primavera.



Il ponte che unisce le due isole (Cuba e Sardegna) per il 14° Evento Salsero "De Cuba Para el Mundo" il 4/5/6 Maggio 2018: 3 giorni di vacanza, stage, musica, passione in una location da favola. Tantissimi gli Artisti Confermati e i Maestri!



Durante il giorno 50 ORE DI STAGE di diversi stili e livelli in 5 sale in contemporanea: Salsa Cubana, Salsa N.Y Style, Salsa Colombiana, Son, Cha-Cha-Cha, Salsa Portoricana, Passitos, Pachanga, Rumba Cubana, Reggaeton, Kizomba, Kuduro, Latin Hustle, Bachata, Bachatango, Bachata Fusion, Afro Haitiano, Afro cubano, Gestualità Femminile e Maschile, tecniche di guida, tango Argentino, Boogie-Woogie, Swing stile americano, Hip-Hop, Zumba, Aqua Zumba, Kangoo Jumps



Novità, 1° SalsaHulstle Union, con le scuole: Spazio Danza (Biella) Yda e Gabri (Novara) Karisma Punto Danza (Genova) Blen Blen (Torino) Dance Sport Academy (Sassari) 8° Trofeo " De Cuba Para el Mundo" gara di ballo amatoriale, di Salsa, Bachata, Kizomba e Latin Hustle,



Novità del 2018: gara PRO -AM, il maestro/a balla con un allieva/o, si giudica e vince l'allievo, ORGANIZZAZIONE Comitato Midas Sardegna, Midas Nazionale a cura del Maestro Bruno Ptzolu, e presidente Provinciale Fids Antonello Lias Saranno presenti •Dj Corrado Boggiani •Dj Aldo Masala •Dj Dennis Pireddu •Dj Mauro Erba Presentatore Alfonso Piscopo



•PACCHETTO A (3 Giorni e 2 notti) € 212,00 dal Venerdì 04 MAGGIO alle ore 14 sino alla domenica 06 MAGGIO alle ore 18/19 circa.

•PACCHETTO B (2 Giorni e 1 Notte) € 140,00 dal Sabato 05 MAGGIO alle ore 14 sino alla domenica 06 MAGGIO alle ore 18/19 circa.

Tariffa Hotel 4 stelle superior con trattamento di pensione completa e bevande incluse ai pasti, il prezzo è da intendersi per persona con sistemazione in camera doppia , camera uso singola € 35 di supplemento



.Incluso nel prezzo utilizzo di piscina attrezzata , palestra e campi da tennis. Bambini da 0 a 2 anni (non compiuti) Gratis Bambini da 2 ai 12 anni (non compiuti) sconto 40% - Attenzione!! lo sconto è applicato solo se i minori sono in camera con 2 adulti.



Per info e prenotazioni rivolgetevi ai maestri, ai collaboratori o agli organizzatori dell'evento (Antonella Fiori 3479264944 - 3397235142 E-mail: decubaparaelmundo4@gmail.com e antonellafiori000@gmail.com Acconti e Saldi versamento: Iban IT27X0760105138227298927299 Poste pay Evolution intestata ad Antonella Angela Fiori Causale: Evento Salsero + nomi e cognomi. Ricarica Poste Pay n.5333 1710 3923 7033 Codice Fiscale n. FRINNL67E58A192G