Grupo Allende - Macachi, viaggiatori e altre storie a San Sperate

Tributo a Paolo Conte, frutto di un percorso che col passare degli anni ci ha sempre di più avvicinato alle suggestioni del maestro astigiano.



Anche in questa occasione oltre ai pezzi di Paolo Conte suoneremo delle canzoni che per affinità di linguaggio e insidie sentimentali, consideriamo contiane.



Suoneranno: Pietro Manai – Batteria / Ignazio Cogoni - Chitarra - Voce / Vincenzo Cogoni – Sax tenore – Tastiera – Voce / Gianfranco Nieddu – Chitarra – Voce Basilio Scalas - Voce – Chitarra / Mauro Nioi - Congas – Voce / Ignazio Sarigu - Basso In una scaletta (ancora provvisoria): Sotto le Stelle del jazz – Bartali - Sparring partner - Via di qui - Gelato al limon - Come di - Boogie -Insieme a te non ci sto più - Sijmadicandapije -Diavolo Rosso - Autmn leaves - My favourite things - Italiani d’Argentina - Un giudice - Che coss’è l’amor - Polvere di gesso - Tra sesso e castità - A che sarà - Tres palabras - Veinte anos – Malaguena salerosa