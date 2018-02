Quattro giorni con Chiara Vigo ad Alghero

Il suo sapere, i segreti dei suoi magici ricami, fatti con filamenti prodotti da un mollusco gigante, che vive nello stagno di Sant'Antioco, e pazientemente lavorati dall'artista, verranno messi a disposizione di quanti vorranno vivere un'esperienza unica.





Chiara Vigo non starà soltanto in cattedra a raccontare e dialogare con gli ospiti ma con loro terrà anche dei laboratori dove sarà possibile seguire la lavorazione del bisso, conosciuto anche come “seta del mare”, e parteciparvi attivamente .





Per seguire l'evento per una o più giornate è necessario prenotarsi chiamando il numero 320 968 7641 o inviando una mail al seguente indirizzo: rita@aziendasamandra.it

La partecipazione è gratuita.

Le offerte verranno devolute all'artista.





Questa è l'articolazione della “4 giorni con Chiara Vigo”:

DOMENICA 18

incontro-dialogo con l'artista così articolato: al mattino dalle 10 alle 13, nel pomeriggio dalle 16 alle 20.

I POMERIGGI DI LUNEDI 19, MARTEDI 20 E MERCOLEDI 21 MARZO

dalle 16 alle 19, saranno dedicati ai laboratori del ricamo con il bisso, filamenti color oro con cui si possono produrre preziosi tessuti.

Chiara Vigo è un'artista aperta e disponibile. Condividerà con gli ospiti tutte le informazioni teoriche e pratiche necessarie per penetrare nei misteri di un'arte millenaria.

LE MATTINATE del 19, 20 e 21 marzo

per esplicito desiderio di Chiara Vigo, saranno invece dedicate alle scuole di ogni ordine e grado, dalle materne alle superiori. Gli organizzatori invitano i dirigenti scolastici, che volessero far partecipare gli studenti ad un evento davvero unico, a contattare l'Azienda Agrituristica “Sa Mandra” chiamando il cellulare 320 968 7641 o inviando una mail a rita@aziendasamandra.it con l'indicazione della scuola, i nominativi degli insegnanti e il numero dei partecipanti.