A Monserrato riparte la rassegna "Non ci resta che ridere" di Abaco Teatro

Non ci resta che ridere , alla V edizione, presenta il nuovo cartellone 2018 che prevede 4 appuntamenti domenicali all'insegna del buonumore , a Monserrato, dal 4 Marzo al 13 Maggio alle ore 20 alla Casa della Cultura in via Giulio Cesare 37.



Organizzata da Abaco Teatro, con il patrocinio e il contributo del Comune di Monserrato e della Regione Sardegna, la rassegna propone spettacoli di grande impatto per autori e messa in scena in cui i temi toccano da vicino il sentimento popolare e la memoria, con una spiccata chiave ironica pungente e con una comicità travolgente, a tratti critica, che porta gli spettatori a ridere delle curiose situazioni, anche delle più amare, in cui si vengono a trovare i vari personaggi, che con il loro agire divengono lo specchio degli spettatori.





Anche quest'anno il pubblico sarà coinvolto in un sondaggio nel quale potrà esprimere il proprio giudizio sulla manifestazione e sui singoli spettacoli e artisti, per poi decretare la compagnia vincitrice durante la festosa serata finale.



Domenica 4 marzo la Compagnia La Maschera di San Sperate, porterà in scena il divertente “Pasta e Cappuccino” , scritto e diretto da Enzo Parodo, commedia comica in un atto in cui si attua, nei confronti di un’ignara vecchietta, una curiosa truffa. Il tutto avviene in un bar di un qualsiasi paese della provincia cagliaritana. Degli strani personaggi, con i loro travestimenti, saranno in grado di "spillare"alla povera signora svariate centinaia di euro. Lo spettacolo si svolge come nella classica commedia degli equivoci e tutto si concluderà con una chicca d’autore tratta da “Pericolosamente” di Eduardo De Filippo e con un sorprendente colpo di scena. Gli interpreti saranno Massimo Muscas, Fulvia Ibba, Anna Pia, Enzo Parodo.



Domenica 18 marzo in scena la Compagnia Abaco Teatro di Monserrato con lo spettacolo “L’Ultima risata” scritto, diretto e interpretato da Rosalba Piras e Tiziano Polese, e racconta se sorti dei famosi comici ebrei che fecero la grandezza del cabaret berlinese degli anni ‘30. Il repertorio comico è rievocato con battute, canzoni e balli yiddish, dal cabaret tedesco ricco di ballate, agli sketch degli anni ’30-’40 che i protagonisti interpretano cantando dal vivo e ballando dal charleston al tango.



Domenica 15 aprile Teatro d’Inverno di Alghero presenta lo spettacolo “Scatole Cinesi” atto unico dal ritmo crescente, dai dialoghi serrati e dalla drammaturgia surreale ed esilarante. Un virtuosismo teatrale che scatena in meccanismo comico-delirante con entrate e uscite continue di scena dalle quali nascono equivoci e malintesi tra i protagonisti.