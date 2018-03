Tra miniere e natura: da Montevecchio alla cascata di Sa Spendula

Iniziamo dalle Miniere di Montevecchio (Arbus), dove con la guida visitiamo le Officine: un Percorso che si snoda lungo le strutture che supportavano le attività estrattive nella manutenzione dei macchinari e il percorso “Piccalinna”, nell’area intorno al pozzo San Giovanni, si snoda nella struttura di superficie dello stesso e all’interno delle sale argano e compressori.



Per il nostro Pranzo al Sacco abbiamo pensato di spostarci nel Parco di Perd'e Pibara località Monte Linas (comune di Gonnosfanadiga), bellissimo monumento naturalistico di estremo pregio ed interesse: un bosco di piante secolari, principalmente lecci e querce che ospita al suo interno, gli edifici dell'antica miniera di molibdenite.



Percorrendo i sentieri del Parco è possibile raggiungere le vette più alte del Monte Linas (Punta Perda de sa Mesa, Punta Cammedda, Punta Santu Miali).





Nel pomeriggio partenza per Villacidro per visitare la spettacolare cascata di Sa Spendula.



Programma:

Ore 08:15 Appuntamento a Cagliari Piazza dei Centomila;

Ore 08:30 Partenza per Montevecchio;

Ore 10:00 Circa, Arrivo all'area mineraria e incontro con la guida;

Ore 10:30 Inizio della visita guidata (durata 2h circa);

Ore 12:45 Circa, Trasferimento a Gonnosfanadiga presso il Parco di Perd'e Pibara e pranzo al sacco;

Ore 15:30 Circa, Partenza per Sa Spendula e visita della Cascata;

Ore 18:00 Appuntamento al bus e partenza per Cagliari;



Contributo di partecipazione OFFERTA RISERVATA AI SOCI BUYSARDINIA - 33€ Adulti - 27€ Bambini (3-11) - Gratuiti i bambini da (0-2)

È necessaria la prenotazione e il versamento anticipato del contributo di partecipazione.

Vedi pagina Versamenti Tutte le nostre attività sono rivolte esclusivamente ai nostri soci.



Per partecipare alle nostre iniziative diventa socio: - scarica e compila il modulo socio (obbligatorio anche in caso di partecipanti minorenni) ed invialo compilato e firmato a: infobuysardinia@gmail.com o consegnalo direttamente presso la nostra sede, in ogni caso almeno 24 ore prima dell'evento.

Per informazioni: infobuysardinia@gmail.com