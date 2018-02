Mark Grace Live al BN Blues di Cagliari

Mark Grace è un cantautore di origine canadese. Tournée in Canada ed Europa, anni formativi sulla scena artistica di Amsterdam, un periodo milanese fra musica e teatro, caratterizzano e segnano la sua carriera. Nel 2010 approda a Cagliari e prosegue il suo percorso artistico con concerti sul territorio e collaborazioni musicali e teatrali. Il suo passato in Nord Europa da giovane viaggiatore e artista di strada traspare oggi nella passione per il momento live.



Accompagnando la sua voce versatile con la chitarra acustica, ama varcare i confini di genere rendendo la sua musica difficilmente classificabile.



Non a caso trae maggior ispirazione da artisti di sfumati confini, come David Bowie, Jeff Buckley o Peter Gabriel.

Il prossimo giovedi 1 Marzo avremo la fortuna di ospitarlo nel nostro e ormai anche vostro :), salottino del BN BLUES.



