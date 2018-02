Trekking Gola Is Cioffus

Dopo alcuni anni abbiamo finalmente deciso di riproporvi una suggestiva escursione presso uno dei siti più interessanti presenti nel massiccio del Sulcis, la spettacolare gola del Rio Is Cioffus (o meglio di Bidda Mores).



Immersi in un ambiente selvaggio che riesce ancora a rievocare tutto il fascino delle antiche foreste primarie che un tempo dominavano su questa dorsale montuosa, seguiremo il canale di Bidda Mores raggiungeremo la gola e la attraverseremo, stretti fra le sue alte pareti di roccia, fino al punto più spettacolare in cui il passaggio si stringe a meno di un paio di metri di larghezza, per poi aprirsi subito dopo in un maestoso anfiteatro naturale roccioso.

Lungo il nostro percorso potremo ammirare una vegetazione estremamente varia e fitta, ma i signori di questa zona saranno soprattutto i lecci e i ginepri plurisecolari; raggiunto S'Arcu Cadalettu vicino a Punta Tiriaxeddu da dove ammireremo uno splendido panorama sulle strette valli e gli aspri rilievi circostanti, imboccheremo la via del rientro, chiudendo il nostro giro ad anello presso Medau Spagnolu.



Orario e punto di incontro: - ore 08,30 parcheggi fronte Oviesse viale La Plaia _ Cagliari; - ulteriori punti di incontro possono essere concordati coi partecipanti in sede di contatto telefonico o via mail. Lunghezza: circa 13 Km (anello);



Dislivello: circa 400+ Difficoltà: E (Escursionistico), il percorso non presenta particolari difficoltà ma richiede un minimo di allenamento ed una buona forma fisica. Tempo di percorrenza: rientro in giornata.



Equipaggiamento: -SCARPONI da trekking, abbigliamento comodo, a strati; GIACCA IMPERMEABILE ed ANTI-VENTO, felpa, berretto/cappellino, eventuale cambio da lasciare in auto (calze e calzature comprese); -pranzo al sacco, snacks, frutta, frutta secca, acqua (2 L). -eventuali medicinali ad uso personale;



IMPORTANTE: per raggiungere il punto di partenza per la nostra escursione sarà necessario percorrere un tratto di sterrata (fondo stradale in buono stato) per una lunghezza di 8 km circa. Spostamenti: con auto propria.



La proposta è soggetta alla partecipazione di un numero minimo di partecipanti e potrà subire modifiche (orari, ordine delle escursioni, punti di incontro etc) per motivi organizzativi, logistici e climatici.



Adesioni entro VENERDÌ 02/03/18 MATTINA

INFO E PRENOTAZIONI: -mail a passulebiu@gmail.com; -3477607284 Viviana (anche wapp.) -3384873175 Stefania ( anche wapp.) -Facebook: Passu lebiu-escursioni in Sardegna L'escursione è condotta da GAE regolarmente iscritte al Registro della Regione Sardegna ed alla Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (AIGAE).