Practitioner in PNL: corso a Cagliari

La Programmazione Neuro Linguistica, o PNL, è un potente insieme di tecniche e di modelli che ci aiutano a migliorare la nostra capacità comunicativa e ci consentono di avere una visione più profonda di se stessi e degli altri. Generalmente si usa definirla come "lo studio della struttura dell'esperienza soggettiva".



​Viviamo in una realtà quotidiana che condiziona costantemente il nostro stato d’animo (il traffico ci fa arrabbiare, un bambino ci fa sorridere, una giornata di sole ci fa stare bene).





Di conseguenza siamo stati abituati a considerare queste situazioni belle o brutte, giuste o sbagliate a seconda dello stato d’animo che ci provocano; ma non ci siamo mai fermati un attimo per riflettere che il processo che avviene dentro di noi è esattamente opposto: siamo noi, con la nostra soggettività a “catalogare” le varie situazioni esterne che ci troviamo ad affrontare, portandoci ad affrontarle in un determinato modo a seconda di ciò che ci trasmettono.



Attraverso la PNL possiamo stravolgere la percezione della realtà esterna semplicemente rendendoci conto che è la “nostra” realtà e viverla con uno stato interiore molto più propositivo. "La programmazione neurolinguistica è un modello di quel particolare mondo di magia e illusione costituito dal comportamento e dalla comunicazione umani; è lo studio delle componenti della percezione e del comportamento che rendono possibile la nostra esperienza.



Attraverso la PNL possiamo stravolgere la percezione della realtà esterna semplicemente rendendoci conto che è la “nostra” realtà e viverla con uno stato interiore molto più propositivo.



IL PRACTITIONER IN PNL "8 giorni speciali dedicati a TE che vuoi ri-definire te stesso. Grazie al Practitioner in PNL potrai finalmente dare nuove sfumature alla tua vita, imparando "ad imparare" e a mettere in discussione le tue abitudini come mai hai fatto prima.



Il Practitioner in PNL, prima ti spoglia, poi ti riveste con indumenti che mai avresti pensato di poter indossare." (M. Figus) Quali saranno i benefici "concreti" dopo aver frequentato il corso? - migliorerai la qualità della tua comunicazione; - saprai gestire l'influenza dei ricordi negativi; - modificherai le abitudini indesiderate e le trasformerai in comportamenti più produttivi; - sarai più motivato, più determinato e focalizzato nel raggiungimento degli obiettivi; - entrerai velocemente in rapport con gli altri; - sarai più sicuro di te e delle tue potenzialità; - risolverai i conflitti interiori; - riuscirai a motivare gli altri e trasformarti in un Leader. DATE: 9/10/11 - 23/24/25 marzo + 7/8 aprile