Voci nella memoria all'ex Vetreria di Cagliari-Pirri

Domenica 4 marzo 2018 alle ore 21.00 alla Fucina Teatro (presso il Centro Culturale La Vetreria in via Italia 63 a Pirri), per la Rassegna Giro di vite de Il crogiuolo, andrà in scena il recital di lettura e canti ebraici "VOCI NELLA MEMORIA" con Fausto Siddi e il coro Jubilate diretto da Alicia Gibelli.



Lo spettacolo ricorda le vittime del delirio nazista attraverso un incontro misurato e profondo tra la voce della poesia e il canto corale: una toccante antologia di brani poetici tratti da Claude Lanzeman, Primo Levi.



Elie Wiesel, Anna Frank, Etty Hillesum, Paul Celan, Miklòs Radnòti, letti da Fausto Siddi, alternati ai canti religiosi, di danza e di letizia che gli ebrei cantavano nei lager per darsi forza e coraggio (“Ani Maamin”, “Shalon Aleichem”, “Hashivenu”,”Hashual”, “Hava nagila”, “Shalom Chaverim”, “Gam Gam") eseguiti dal Coro Jubilate diretto da Alicia Gibelli.





Biglietto unico € 5,00

Solo per gli allievi de Il crogiuolo € 1,00

tel. 334 8821892 – email ilcrogiuolo@gmail.com



