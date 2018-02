Escursione del plenilunio e cena a San Gregorio

Un percorso inedito per il primo plenilunio di marzo: cammineremo in un sentiero che si addentra nel versante Nord Ovest della foresta dei Sette Fratelli, per raggiungere un Nuraghe immerso nel bosco; da qui, su comoda sterrata, raggiungeremo Arcu Pillonadores per poi rientrare alle auto con percorso circolare.



Appuntamento a San Gregorio, fronte Bar su Passu, ore 16:00

Auto propria, scarpe da trekking, acqua da bere, torcia e felpa.

Lunghezza: circa 9 Km; Dislivello in salita: circa 400 m;

Tempo: circa 3 ore e 30’



Al termine ci trasferiremo tutti a San Gregorio dove, ospiti dell'associazione Botteghe in Piazza, concluderemo la serata attorno ad una allegra e ricca tavolata.

Costo: € 25 Adesioni entro le ore 20 di venerdì 2 Marzo al 3489305607 www.allascopertadi.it