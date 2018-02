Chocomoments Sassari - La grande festa del cioccolato artigianale

Feste del cioccolato

Cooking show, lezioni di cioccolato, degustazioni e abbinamenti di vino, rum, grappa, birra, caffè e cioccolato. Sfide a colpi di praline, divertenti mini-corsi per imparare a fare la sacher o dei gustosi cioccolatini. Per i più piccoli, laboratori e tanta animazione con i palloncini e i personaggi dei cartoon. Sono le principali attrazioni della nostra Festa del Cioccolato Artigianale, che vi da appuntamento nelle piazze di tutta Italia e anche all'estero, con tanti eventi da non perdere e la mostra-mercato del cioccolato artigianale con le raffinate creazioni dei migliori maestri cioccolatieri.





La fabbrica del cioccolato

Una imponente macchina per la macinazione delle fave di cacao ci aspetta nella Fabbrica del Cioccolato, un laboratorio a cielo aperto dove raccontiamo la storia del cioccolato grazie al percorso illustrato “Conoscere il cioccolato”.

Attraverso le testimonianze dall'America Latina scoprirete la provenienza e le proprietà del cacao e assisterete a tutte le fasi della lavorazione del cioccolato: dalla fava di cacao tostata ai cioccolatini finiti. Nella Fabbrica troverete sempre un maestro cioccolatiere pronto a realizzare per voi e in presa diretta, deliziose praline e sculture di cioccolato da mangiare non solo con gli occhi.





Lezioni di cioccolato

Lezioni di cioccolato per principianti, mini-corsi di base della durata di 2 ore per imparare a lavorare il cacao in modo semplice e realizzare in casa cioccolatini artigianali, buoni da mangiare e belli da vedere. In poco tempo e con gli strumenti a disposizione in cucina. Se volete saperne di più su come utilizzare il burro di cacao, se non riuscite ancora a fondere e temperare il cioccolato alla perfezione, se siete a caccia di nuove idee per dare forma e decorare i vostri cioccolatini, ma avete una insaziabile passione per il cioccolato, è arrivato il momento di mettere le mani in pasta (di cacao) e mettervi alla prova. Cercate la festa del cioccolato più vicina a casa vostra e iscrivetevi al prossimo corso.





Info e prenotazioni: giancarlo.maestrone@gmail.com





Laboratori per bambini

Cioccolatieri per un giorno. Anche i bambini possono divertirsi con il cioccolato, muniti di grembiulini, cappellini e attrezzi del mestiere. A loro è dedicato un laboratorio di cui sono gli unici protagonisti. Giocando insieme, conoscono la storia del cioccolato e imparano a manipolarlo. Si divertono con sac a poche e formine con le quali realizzare cioccolatini personalizzati che possono portarsi a casa. I laboratori per bambini sono aperti anche alle scuole, che possono prenotare una speciale lezione di classe. Agli alunni delle scuole sono destinati gli speciali segnalibro con i quali riceveranno un omaggio al cioccolato da ritirare presso La Fabbrica del Cioccolato