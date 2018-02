A Cagliari la 1^ Instagram Academy della Sardegna

Dopo Facebook e YouTube, Instagram è la piattaforma Social con il più alto tasso di crescita mai registrato. Il fatto che sia basata sulla condivisione di contenuti visivi, fa sì che l’interazione da ogni parte del mondo, complice anche l’uso degli hashtag, sia superiore a qualsiasi altro Social Network.

Sono oltre 800 milioni gli utenti attivi ogni mese e oltre 500 milioni quelli attivi ogni giorno. Oltre 300 milioni usano Instagram Stories e l’80% segue un’azienda.

Un Social Network non ancora saturo e in continua crescita, adatto allo sviluppo di strategie di marketing sempre nuove, grazie all’utilizzo del visual storytelling.





PROGRAMMA





Scegliere Instagram: vantaggi e opportunità del visual storytelling

• Perché esserci: numeri, crescita, engagement a confronto

• Per cominciare: definire obiettivi, strategia, piano e calendario editoriale





Sei sicuro di aver creato l’account Instagram adatto a te?





Come sfruttare al meglio il 3° Social Network più usato al mondo

• La biografia: chi sei e cosa fai in 150 caratteri!

• Profilo personale o business: i vantaggi del profilo “aziendale”.

• Insights: leggere, interpretare e monitorare i dati statistici

• Foto/Video/Stories: consigli pratici per la condivisione:





– “editare” le foto direttamente su Instagram sfruttando gli strumenti a disposizione





– cosa, quanto e quando pubblicare





– georeferenziare: perché è importante inserire il geotag





– gli #hashtag (popular, proibiti, consigliati)! Come sceglierli, quanti usarne, quando rinnovarli.

Il fenomeno dello shadow-ban.





– la didascalia: l’importanza di accompagnare l’immagine con le parole “giuste”





– tag e @mention: quando e perché usarli





Come affinare la propria presenza su Instagram per accrescere l’audience e creare engagement





• L’importanza di una corretta interazione

• Consigli su cosa fare e cosa non fare





Il fenomeno Stories: perché e come usare la funzione sempre più amata su Instagram





• Consigli e trucchi per creare “storie” sempre accattivanti

• Come e perché sfruttare i sondaggi, le dirette, i boomerang etc

• Creare album tematici da mettere in evidenza dopo le 24h

• App a supporto della creatività





I migliori tool e app per editing, repost, monitoraggio e programmazione





• Snapseed

• Vsco

• Lighthroom

• Adobe Spark Post

• Inshot

• Hype Type

• Downloadgram

• Onlypult





Come pianificare e gestire un concorso su Instagram

• La normativa italiana

• Concorso o challenge? Alcuni esempi da cui prendere spunto





Influencer marketing





• Quando e perché coinvolgere community e influencer

• I micro influencer: come sceglierli





Instagram Adv





• come si realizza una campagna pubblicitaria





La sicurezza su Instagram





• Autenticazione a due fattori

• Cosa fare in caso di furto dell’account





Esempi di account da seguire per farsi ispirare prima di dar vita al proprio progetto fotografico su Instagram





Per informazioni contatta sardegna@igersitalia.it





DESTINATARI





Il corso è rivolto a privati o aziende interessati a comprendere e sfruttare al meglio le potenzialità di Instagram, anche per includerlo all’interno di una più ampia strategia di social media marketing.





RELATORI

Alessandra Polo , regional manager di Igers Sardegna.

Consulente sulle strategie di comunicazione nei Social Media. Consiglia aziende, organizzazioni e individui su come utilizzare i Social Media e le Reti Sociali. Progetta e gestisce eventi di promozione territoriale attraverso i Social Network.

Nel 2012 fonda il gruppo Instagramers Sardegna (@Igers_Sardegna) e successivamente Instagramers Cagliari (@Igers_Cagliari), Instagramers Sassari (@Igers_Sassari), Instagramers Nuoro (@Igers.Nuoro) e Instagramers Oristano (@IgersOristano). È socio fondatore e membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione IgersItalia e a capo del ​gruppo di lavoro che coordina le attività dedicate alla comunicazione.





Francesco Pruneddu , vice regional manager di Igers Sardegna.

Lavora nel mondo dei social media: gestisce i canali social di varie aziende applicando l’esperienza acquisita nel campo dei contenuti visual e in quello della strategia comunicativa. Attraverso il suo canale Instagram collabora come brand ambassador per promuovere le aziende di food & wine.





Consulenza one to one riservata alle prime 20 persone che ne faranno richiesta.

Entrambi i relatori saranno a disposizione durante la giornata di sabato 17 marzo per una consulenza personalizzata di 45’ secondo calendario da concordare.

Il costo della consulenza è di 50 euro + iva da aggiungersi al costo del corso di venerdì 16 marzo.





ORGANIZZAZIONE





Il corso si terrà a Cagliari venerdì 16 marzo presso l’Open Campus di Tiscali e avrà una durata di 7 ore così suddivise: la mattina dalle 9.30 alle 13.30 e il pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00





L’aula sarà dotata di wi-fi al fine di usare i propri dispositivi per sperimentare e seguire in tempo reale le spiegazioni dei relatori.





Smartphone alla mano, si acquisiranno gli strumenti per ottimizzare e gestire al meglio un profilo Instagram e inserirlo all’interno di una strategia più ampia di social media marketing.





COSTI





– 100 € + iva con early bird per chi si iscrive entro il 5 marzo

– 150 € + iva con early bird per chi si iscrive entro il 5 marzo al corso + consulenza one to one





– 120 € + iva il costo per chi si iscrive dopo il 5 marzo

– 170 € + iva per chi si iscrive dopo il 5 marzo al corso + consulenza one to one





Il costo include anche il materiale didattico. Le slide proiettate in aula saranno inviate per mail alla termine del corso.





Attestato di frequenza: a coloro che ne faranno richiesta verrà rilasciato un attestato di frequenza all’Instagram Academy.









Per iscriverti compila il form o contatta lo 070/7736592

I partecipanti, soci di Igersitalia, avranno l’opportunità di entrare a far parte di un gruppo chiuso su Facebook dedicato ai temi trattati durante l’Academy.