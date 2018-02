Piero Marras 40 anni d’Autore



Tutto partì da Cagliari nel 1978, col mitico album "Fuori Campo". I brani più significativi di una intensa e prolifica carriera musicale in un concerto intimista "per celebrarsi in pienezza di cuore e cervello"



PS La nostalgia non puó entrare

Piero Marras con Stefano Casti: basso Maurizio Vizilio: batteria Ganluca Gadau: chitarra Roberto Putzu: tastiere Manuel Rossi Cabizza: fisarmonica e piano