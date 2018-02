Kaos collettiva internazionale d'arte a Sassari

KAOS; Il vuoto che viene riempito, lo spazio beante, la voragine, l'abisso. Il principio di tutte le cose, dall'oscuro nasce qualcosa che genera un tumulto, un disordine e allo stesso istante genera scontri di materie che stridono nel vuoto e generano suoni, colori, luci. Ecco soffermandoci sulla genesi del cosmo, o dell'universo e della terra stessa notiamo come un artista compia quasi la stessa cosa nel creare la sua opera, al principio ha davanti una tela vuota ma ha anche gli strumenti per creare, ed ecco che compie il miracolo, inizia a tracciare coi colori delle linee, dei cerchi, delle sagome e poi viai,via continua a creare quel qualcosa che assume sempre di più nuove sfumature, ombre, luci...

ecco perchè mi piace pensare l'artista come il creatore dell'universo, ma ancor di più mi piace pensare che l'artista sia guidato dall'universo stesso, io credo che l'uomo ha nel suo dna l'istinto del creare proprio dovuto alla genesi.



Nella collettiva " KAOS" gli artisti partecipanti hanno creato le proprie opere ognuno col suo stile e con la sua tecnica, per questo ho voluto intitolare così questa mostra, perchè nel tumulto generale, nel disordine, tutto si mesce ma crea un racconto, una mappa, si, ogni artista con la sua opere crea un tassello che va ad incastrarsi in perfetta armonia con il resto. Bella questa mostra, così variegata, così poetica, alla fine il KAOS non è un qualcosa di fastidioso ma è la creazione di qualcosa che prima non c'era e non è neanche disordine perchè tutto si riordina, tutto assume le proprie caratteristiche conferendo allo stesso modo una reciproca visione di onirico.



Perdetevi in questo KAOS, fatevi abbracciare dalle opere esposte e magari fattele vostre.

Giovanni Andrea Negrotti direttore artistico.