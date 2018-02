A Sassari Ma... donne Comunica l'Ambiente parlando di cibo

Lo stretto rapporto tra emozioni e cibo, fa riferimento allo stato d'animo nel quale ci si trova e dal quale si cerca di uscire vedendo come unica strategia il cibo che, in questo caso, viene associato a sensazioni di sicurezza, soddisfazione, amore e piacere.



Durante il quinto degli incontro di Comunicare l’Ambiente, la dott.ssa M. Grazia Milia (psicoterapeuta e dietista) tenterà di spiegate le diverse situazioni in cui ci si trova a mangiare in maniera quasi compulsiva.



A lei si unisce il prof.

Roberto A. Pantalenoni (entomologo), il quale da tempo segue le ricerche sugli insetti che oggi l’Unione Europea i per soddisfare la sempre maggiore richiesta di cibo dei miliardi di uomini affamati dallo spreco dei pochi ricchi. Questo incontro della seconda edizione di Comunicare l’Ambiente ha, infatti, come titolo, Insetti: il futuro a tavola.



Ad individuare lo scottante tema introdotto dalla UE in questo inizio 2018, è stato il comitato scientifico composto da Brunilde Giacchi, Riccardo Mansani e Daniele Delogu che, grazie al patrocinio del Comune e della Provincia di Sassari e del Laboratorio dei Saperi, offrono alla comunità un interessante dibattito sul cibo.



Di grande interesse durante questo appuntamento sarà la presenza del duetto di allievi del Conservatorio L. Canepa di Sassari, composto dalla giovanissima Jasmin Ghera alla tromba e Claudio Lambroni al fagotto, i quali eseguiranno i dieci duetti di J.S. Bach e J.K. Clarche, grazie alla disponibilità del direttore prof. Antonio Ligios e della coordinatrice prof.ssa Carmelita Scano, che insieme a Ma… donne e Italia Nostra, promuovono la manifestazione il cui appuntamento sarà moderato dalla giornalista Anna Pina Lorenzoni.



Prima dei biscotti allo zenzero e cannella che la dott.ssa Luisa Carta della erboristeria In Herbis Salus, offre insieme alle tisane contro i rigori dell’inverno, potremo assistere alla lettura scenica del testo sull’Azoto, liberamente adattato dallo scrittore Antonio Strinna e tratto dal famoso libro di Primo Levi: la Tavola Periodica. A leggere gli allievi dell’I.T.I. Angioy di Sassari, Livio Belloni, Sara Ghirigoni, Giuseppe Pala, Francesca Picca e Claudio Sanna; nella parte dell’Azoto, Riccardo Mansani.



Anche questo incontro sarà tenuto presso l’Auditorium del Carmelo in p.zza col. Serra 11 con inizio alle ore 17.30.