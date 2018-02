We Now Trio Jazz a Sassari

Un anno ricco di eventi il 2017 per il jazz d'avanguardia, la musica estemporanea la quale rievoca le ispirazioni che hanno trascinato molti dei famosi jazzisti del panorama mondiale. Quasi come una scia cosmica, quel suono ancestrale, al primo impatto indecifrabile ma colto e attento alle sfumature che diviene via via, un incessante di vibrazioni ed emozioni, scaturite dalle percussioni della batteria di Antonio Baldinu.



Mai esagerato ma generoso, capace di verve e sinergia con i suoi compagni di palco.

Danyart Saxeritratti (Daniele Ricciu) col suo sax tenore che esprime tutta l'energia, a volte in lunghi passaggi e altre in docili intrattenimenti; serve così le sensazioni, esprimendole con la giusta dose accattivante. Con loro si esibisce ancora una volta il chitarrista Salvatore Delogu, anche lui noto per la sua professionalità e empatia coi colleghi sia in campo musicale o in altre discipline.



Che Sassari amasse il jazz non è una novità ma è sicuramente questo tipo di jazz ad essere per Sassari la vera novità, l'improvvisazione estemporanea è la vera novità. Un genere ancora tutto da scoprire nel quale bisogna avere veramente orecchio, sicuramente lontano dal più blasonato jazz internazionale, ma forse quello più trascendentale che si può percepire col senso o con l'intelletto.



Il 2017 appunto è stato un anno che ha visto crescere questo genere jazz; a partire dall'esibizione al Birdland ( Predda Niedda), alla Libreria Dessì (Sassari) con il Trane's ipriration dedicato ai 50 anni dalla scomparsa del grande John Coltrane ( Baldinu- Ricciu), poi Abstrat Jazz duo, presso Arte kaos & Poesia ( Sassari) (Baldinu-Ricciu) .We Now presso Molineddu ( Ossi) (Baldinu-Ricciu-Delogu) per concludere l'anno con il MAD TRIO in via del tutto eccezionale con Mario Ganau, presso Arte Kaos & Poesia (Sassari).



E per iniziare il nuovo anno non poteva mancare l'appuntamento attuale, il 2 marzo presso ARTE KAOS & POESIA alle 20,00.



Sul palco sarà la formazione We Now: Baldinu-Ricciu-Delogu a farci entrare in questa atmosfera particolare.



Si parlerà in anteprima del loro primo cd di prossima uscita.