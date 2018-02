Mostra "Rush" al Temporary Storing-Contemporary Art a Cagliari

Partendo dall'osservazione della natura, dai legami profondi e generosi che riescono a stabilire gli esseri viventi, Roberto Meloni prova a raccontarla con l'occhio privilegiato dell'homo sapiens interrogandosi su quanto questa sapienza abbia saputo comprendere e valorizzare tanta bellezza.



Nei suoi lavori pigmenti naturali e colori artificiali sono forzati a convivere assieme con reazioni chimiche e azioni meccaniche provocate dalle ustioni volute e inflitte dall'artista. Il risultato è sorprendentemente metamorfico e ricostruisce l'armonia di forme e colori che ci meravigliano nella natura.





Il miracolo di far convivere in armonia artificiale e naturale è dunque possibile se l'intervento umano è controllato e non avido; una patina di resina sigilla e preserva questo patto tra l'uomo e gli elementi naturali Anna Oggiano



Testo e immagine rilevati dal web