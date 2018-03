Viaggio Sonoro nella Sardegna Sacra

Un viaggio di 3 giorni in una Sardegna antica e sacra , in cui visiteremo i luoghi dove gli antichi sardi hanno eretto maestosi templi, sedi per secoli di rituali e cerimonie.



Scopriremo questi luoghi magici attraverso i suoni armonici della nostra voce, del Gong , delle campane tibetane e di cristallo e di altri strumenti in grado di armonizzare corpo e mente e connetterci alla nostra natura profonda per trovare un senso profondo di pace e armonia.





Tra i siti che visiteremo la Tomba dei Giganti Sa Domu e S’Orku, Nuraghe Is Paras, il pozzo di Santa Cristina, il nuraghe Lugherras, le domus de janas di Mesu e Monte e S’Adde Asile dove concluderemo il giorno di Pasquetta.

Il viaggio è guidato da Ilaria Montis, archeologa e insegnante mindfulness, e da Sujjan Saroop Singh, gong master e insegnante di yoga e meditazione.



Scopri il programma completo e prenota subito: http://sardegnasacra.it/?p=1160&lang=it



Evento adatto anche ai bambini



