Degustare Bosa tra archeologia e musica con la Cantina Columbu

Visitare Bosa, dall’area archeologica di S’Abba Druche alla Cantina Giovanni Battista Columbu, ci permetterà di ripercorrere le diverse testimonianze della coltivazione della vite e la sua importanza in questo territorio .



I fili conduttori dell’evento saranno la vinificazione e la Malvasia, narrate da diversi punti di vista: storico, enogastronomico, letterario e musicale .



L’itinerario inizierà con la visita guidata presso il complesso di S’Abba Druche, vicino al mare, a pochi chilometri a nord di Bosa .

Dalle precedenti testimonianze nuragiche, documentate con il nuraghe, il pozzo e la tomba dei giganti situati nelle vicinanze, passeremo all’epoca romana con il complesso abitativo, artigianale e funerario studiato dagli archeologi negli anni ’90 del 1900. Le sue antiche vasche ci permetteranno di introdurre il tema della vinificazione, attività documentata in Sardegna fin dal Bronzo Recente (XIV secolo a.C.).



Ci sposteremo poi alla Cantina Giovanni Battista Columbu , che prende il nome dal fondatore di origini barbaricine, che si prodigò a partire dagli anni ’60 del 1900 per preservare le tecniche tradizionali della produzione della Malvasia bosana. Qui ci verranno illustrati la storia della Malvasia e l’attuale processo di produzione, tutto durante una degustazione preparata appositamente per l’evento . Infatti, alle due varietà di Malvasia D.O.C. (Riserva 2013 e Dolce annata 2016) saranno abbinati i piatti a km0 dello chef Giuseppe Cadoni del Ristorante Estroò di Bosa.



A corollario dell’evento, la Libreria di Bosa organizzerà una lettura di alcuni passi tratti dal libro dell’archeologo Ercole Contu, “Un drink al nuraghe ”, in cui si fa riferimento anche al sito di S’Abba Druche e alla Malvasia di Bosa. Il tutto intercalato dalle suggestive melodie e dalle voci del Coro della città bosan a. La visita alla Cantina Giovanni Battista Columbu terminerà con una degustazione composta da: Malvasia di Bosa D.O.C. RISERVA 2013 G. B. Columbu Un calice di Malvasia di Bosa (bicchiere da degustazione) accompagnato da pietanze preparate dallo chef Giuseppe Cadoni. Alvarega Malvasia di Bosa D.O.C. Un calice di Alvarega (bicchiere da degustazione) accompagnato da pietanze preparate dallo chef Giuseppe Cadoni.



OBIETTIVI

1) Collocare Bosa nel tempo e nello spazio;

2) conoscere le testimonianze del periodo nuragico e romano di S’Abba Druche;

3) ricostruire la storia della vinificazione nel territorio;

4) degustare la tipica Malvasia di Bosa D.O.C. e i prodotti a km0 dello chef Giuseppe Cadoni;

5) ricordare uno dei grandi studiosi dell’archeologia sarda, Ercole Contu, grazie alle letture proposte dalla Libreria di Bosa;

6) ascoltare le musiche e le voci del rinomato Coro della città di Bosa.



LUOGO E ORARIO D'INCONTRO

La visita si svolgerà a Bosa domenica 4 marzo dalle 10:00 alle 13:30. L’appuntamento è nell’area parcheggio in Viale Alghero, 58 (Coordinate: 40.29709, 8.48542). Visiteremo il sito di S’Abba Druche per circa un’ora, poi proseguiremo per la visita e la degustazione alla Cantina Giovanni Battista Columbu.



ITINERARIO

A) Punto di incontro: area parcheggio in Viale Alghero, 58, Bosa

B) S’Abba Druche

C) Cantina Giovanni Battista Columbu



COSTO Per i soci la visita guidata al sito archeologico di S’Abba Druche (Bosa) avrà un costo di 10€. I nuovi iscritti pagheranno solo il tesseramento: 10€.

La tessera di Mare Calmo, valida per 1 anno dal momento della sottoscrizione, dà diritto a un’attività gratuita al mese e comprende l’assicurazione per la partecipazione a tutte le attività. L’accesso all’area archeologica di S’Abba Druche è gratuito.

La degustazione della Malvasia Columbu e dei piatti dello chef Giuseppe Cadoni del Ristorante Estroò di Bosa, accompagnata dalle letture della Libreria di Bosa e dalla musica del Coro di Bosa presso la Cantina Giovanni Battista Columbu si pagherà a parte (10€).



PRENOTAZIONE

Per partecipare all’evento è necessario compilare il modulo di prenotazione sul sito www.marecalmo.org, oppure inviare una mail all’indirizzo info@marecalmo.org, o ancora chiamare o inviare un sms al numero (0039) 3407104957 indicando il numero di partecipanti, i dati anagrafici (carta d’identità e codice fiscale) di ognuno e un recapito telefonico. I posti sono limitati !



INDICAZIONI PRATICHE

È consigliato munirsi di abbigliamento adatto per escursioni (tuta o jeans, scarpe per camminata, ecc.) e una bottiglia d’acqua.