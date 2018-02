"M'illumino di meno, a occhi chiusi..." presso il Babeuf di Cagliari

Anche quest'anno abbiamo deciso di aderire all'inizativa promossa dal programma Caterpillar di Radio 2 Rai, M'ILLUMINO DI MENO - GIORNATA DEL RISPARMIO ENERGETICO E DEGLI STILI DI VITA SOSTENIBILI.



Lo faremo in due modi: intanto con un aperitivo a lume di candela, e come di consueto non potevamo che coinvolgere la creativa Alessia Marrocu - Workshop che ha preparato delle originalissime composizioni che troverete sui tavoli del babeuf.



Il secondo modo è questo: -- A OCCHI CHIUSI -- sessione sensoriale di disegno ad hoc curata da Alessandra Piga.

" ll the ci riscalderà e le luci saranno soffuse. Ci affideremo al nostro corpo, fortunatamente meno rumoroso della nostra mente. Sperimenteremo insieme nuove tecniche d'osservazione e di registrazione dei dati sensibili.



Conosceremo persone nuove mosse dalla nostra stessa, o complementare, curiosità. Saremmo condotti a vivere un'esperienza ad occhi chiusi in compagnia di una gentile e simpatica guida. Esploreremo l'universo del di-segno.



Ascolteremo estratti di autori che ci aiuteranno a riflettere su teorie sensibili e percettibili."



Sessione sensoriale di disegno + the linea Pukka 12 euro

I posti sono solo 8, il materiale incluso, quindi iscrivetevi presto, attraverso un messaggio privato alla nostra pagina!



Domenica 25 febbraio ore 19:00 Testo e immagine rilevati dal web