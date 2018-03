Tour dei Castelli: Cuglieri, Bosa e Posada

Il nostro viaggio inizia con un trekking al Castello di Montiferru a Cuglieri, per proseguire verso il Castello di Serravalle a Bosa e dopo una sosta ristoratrice per la notte a Benetutti, il nostro viaggio prosegue alla volta di Posada con il maestoso Castello della Fava e per concludere in bellezza pranzo tipico del pastore.



In Sardegna si contano tra esistenti e scomparsi circa 82 castelli tutti eretti in epoca medioevale, realizzati prevalentemente a scopo strategico-militare avevano lo scopo di vigilare sui confini e le principali vie d'accesso ai regni,funzione che venne meno con l'unificazione della Sardegna e con il passare del tempo quasi tutti i castelli sono andati in rovina, lasciando piccole tracce della loro esistenza o in alcuni casi scomparendo del tutto.





Nel nostro tour di 2 giorni andiamo alla scoperta di alcune di queste strutture iniziando con un bel trekking il sabato mattina verso il castello di Montiferru di Cuglieri conosciuto anche con il nome di Casteddu Etzu, oggi ne restano solo le rovine: i resti delle torri, i paramenti murari e i sotterranei che probabilmente avevano funzione di cisterne. Il percorso è composto prima da un sentiero ciottolato, che conduce alle prime rampe di gradini che portano ad una terrazza con un piccolo anfiteatro, da qui parte una seconda scalinata che arriva sino alla sommità del castello, da dove si gode di un panorama a 360° sul Montiferru e sulla costa, grazie alla posizione elevata su una cima a picco.



Dopo l'escursione ci dirigiamo verso Bosa affascinante borgo medioevale dove dopo aver consumato il nostro pranzo al sacco, ci incamminiamo verso il Castello di Serravalle, per la visita guidata del maniero e della Cappella Palatina de Sos Regnos Altos (escursione facoltativa*, ingresso non incluso nel contributo) *In alternativa chi non se la sente di affrontare la salita può approfittare del tempo a disposizione per visitare Bosa in autonomia o con il trenino turistico (partenza dalla Piazza principale) o ancora fare la traversata con il battello sul Temo; Nel pomeriggio incontro al bus all'orario prestabilito e partenza per Benetutti, cena e pernottamento presso l'Hotel 4* S'Astore, rinomato per l'ottima cucina e l'accoglienza riservata ai propri ospiti; Domenica mattina dopo la prima colazione, partenza per Posada altro meraviglioso Borgo medievale, dichiarato tra i più belli d'Italia, visita guidata al Castello della Fava (biglietto d'ingresso €1.50 non incluso nel contributo);



Dopo l'escursione ci attende un ottimo Pranzo con il Pastore, a base di specialità nostrane nel meraviglioso paesaggio della Baronia



Programma rivolto ai soci buySardinia , partecipanti max 35 Sabato 28 Aprile

Ore 07:45 Appuntamento a Cagliari Piazza dei Centomila;

Ore 08:00 Partenza per Cuglieri;

Ore 10:15 Circa, arrivo e inizio della salita verso il Castello di Montiferru

Ore 12:30 Circa, partenza per Bosa;

Ore 13:10 Circa, arrivo, Pranzo al sacco e tempo libero a disposizione;

Ore 15:30 Appuntamento con l'accompagnatore per dirigerci verso il Castello di Serravalle;

Ore 16:00 Visita guidata del Castello e della Cappella Palatina de Sos Regnos Altos;

Ore 17:45 Appuntamento al bus e partenza per Benetutti;

Ore 19:15 Circa, arrivo presso l'Hotel S'Astore 4*, assegnazione delle camere;

Ore 20:30 Cena, Tempo libero a disposizione e pernottamento;



Domenica 29 Aprile

Ore 08:00 Prima colazione in hotel;

Ore 09:30 Appuntamento al bus e partenza per Posada;

Ore 11:00 Arrivo e partenza per l'escursione al Castello della Fava Ore 13:00 Pranzo tipico col pastore a base di specialità nostrane;

Ore 18:00 Partenza per Cagliari;

Ore 21:00 Circa Arrivo a destinazione;



Contributo di partecipazione **

**OFFERTA RISERVATA AI SOCI BUYSARDINIA - €170** Adulti per prenotazioni e pagamento entro il 31/ - €150** Bambini 2-10 (Non compiuti) - € 0** Bambini 0-2 (Non compiuti) - Gratuiti nel letto con i genitori e senza posto a sedere - Supplemento Singola €32



È necessaria la prenotazione e il versamento anticipato del contributo di partecipazione. Vedi pagina Versamenti Tutte le nostre attività sono rivolte esclusivamente ai nostri soci. Per partecipare alle nostre iniziative diventa socio: - scarica e compila il modulo socio (obbligatorio anche in caso di partecipanti minorenni) ed invialo compilato e firmato a: infobuysardinia@gmail.com o consegnalo direttamente presso la nostra sede, in ogni caso almeno 24 ore prima dell'evento.



