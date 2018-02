Reverse Context al Fabrik di Cagliari

Lo showcase si svolge come un rituale intimo e colloquiale nel quale il pubblico è chiamato ad intraprendere un viaggio introspettivo in cui il tempo dell’infanzia e le visioni oniriche sono cuciti insieme dai loops vocali, dai “grani” elettronici e dalle batterie glitch.



Al di sopra di questa texture si evidenzia la voce principale, usata come uno strumento primigenio, che alterna momenti potenti e drammatici a sussurrati dal sapore più intimo e narrativo.

La voce è in continuo dialogo con un uso febbrile dei suoni di pianoforte acustico e rhodes. Nella prima parte dello spettacolo brani solistici in cui Marcello Liverani si dividerà tra voce, tastiere, loop station e batterie elettroniche mentre, nella seconda parte, alcuni momenti di dialogo musicale in duo con Mark Grace (chitarra acustica), Alessia Saba (voce) e Michele Sanna (chitarra elettrica ed acustica), Reverse Context è il progetto solista del compositore Marcello Liverani.



Dal background della musica contemporanea d’avanguardia sino a questo lavoro dall’ossatura electronic-pop ma che, di fatto, risulta al di fuori di una mera categorizzazione di genere.



Ingresso € 3,00 con tessera CSEN o CSAIN