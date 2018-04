Visita alla Casa delle Farfalle di Olmedo

Una Biosfera Tropicale all'interno della quale volano libere oltre 400 farfalle ; un vero e proprio spettacolo della natura in cui sarà possibile immergersi e conoscere il ciclo vitale e l'utilità di questi meravigliosi esemplari anche attraverso immagini illustrative e filmati audiovisivi.



Oltre al bellissimo Parco la struttura dispone di un'area relax con piscina, parco giochi, gonfiabili, servizi igienici e un punto ristoro con bibite, panini, degustazioni di prodotti tipici locali e menù fissi, consumabili sia all'interno del punto ristoro sia a bordo piscina



Programma :

Ore 07:30 Appuntamento in Piazza dei Centomila

Ore 07:45 Partenza per Olmedo

Ore 18:00 Partenza per Cagliari



Contributo di partecipazione OFFERTA RISERVATA AI SOCI BUYSARDINIA - 37 € Adulti - 33 € Bambini (3-11) - Gratuito Bambini (0-2) - Il contributo di partecipazione comprende il trasferimento in bus GT da Cagliari a Olmedo (Butterfly House), visita della biosfera, utilizzo del parco, uso della piscina, ombrelloni, lettini dell'area relax.





È necessaria la prenotazione e il versamento anticipato del contributo di partecipazione. Vedi pagina Versamenti Tutte le nostre attività sono rivolte esclusivamente ai nostri soci. Per partecipare alle nostre iniziative diventa socio: - scarica e compila il modulo socio (obbligatorio anche in caso di partecipanti minorenni) ed invialo compilato e firmato a: infobuysardinia@gmail.com o consegnalo direttamente presso la nostra sede, in ogni caso almeno 24 ore prima dell'evento.



Per informazioni: infobuysardinia@gmail.com Tel: 3336749958 Pagina facebook: @buysardinia Gruppo facebook: escursioni e visite guidate in sardegna





ORGANIZZAZIONE

buySardinia

Sito internet: http://www.buysardinia.it/

Email: infobuysardinia@ gmail .com

Telefoni: 3336749958

