20-27 APRILE 2018 CAMMINO DI SAN GIORGIO VESCOVO DI SUELLI E’ un trekking che ripercorre gli itinerari di evangelizzazione effettuati da San Giorgio, Vescovo di Suelli attorno all’anno 1000, per visitare i territori della sua Diocesi, estesa da Suelli all’attuale Ogliastra e Barbagia (in parte).



Il tempo trascorso non ha alterato la bellezza dei luoghi attraversati che insieme a numerose testimonianze storiche conservano toponimi e chiese dedicate al primo vescovo dell’ Ecclesia Barbariensis di epoca Giudicale.



Il trekking-pellegrinaggio di quest’anno ricalca l’itinerario della prima edizione del Cammino che risale al 2008 e collega il santuario di Suelli con il cuore dell’antica diocesi nei Tacchi d’Ogliastra.

Questo il Programma:

Questa edizione è frutto della collaborazione fra gli ideatori e promotori del Cammino di San Giorgio Vescovo e la Federazione delle Associazioni dei Sardi in Italia ( FASI ).Venerdì 20 aprile: Cagliari–Suelli–Siurgus Donigala. Partenza dal luogo di nascita di San Giorgio nel quartiere di Stampace a Cagliari, trasferimento in bus a Suelli, visita al Santuario; inizio del Cammino a piedi fino a Siurgus Donigala, passando per la Fonte di San Giorgio e Bau Piscu.Sabato 21 aprile: Siurgus Donigala–Orroli Da Siurgus Donigala raggiungiamo Pranu Mutteddu di Goni: visita del sito archeologico; trasferimento in bus a Nuraghe Arrubiu di Orroli e visita del sito. In cammino fino al paese di Orroli.Domenica 22 aprile: Orroli-Borgo Carbonai Da Orroli raggiungiamo Borgo Carbonai, un albergo rurale situato nella foresta di Betilli, dopo aver attraversato il Lago del Flumendosa con il battello.Lunedì 23 aprile: Borgo Carbonai-Ussassai Dalla foresta di Betilli, dopo aver guadato il Rio omonimo, raggiungiamo Esterzili. Da qui, trasferimento in bus fino a Sa Domu ‘e Orgia e visita al sito; proseguimento a piedi fino a Ussassai.Martedì 24 aprile: Ussassai-Ulassai Attraversiamo su Taccu Mannu, passando per il Nuraghe Serbissi e il Monumento Naturale Scala di San Giorgio, per poi scendere fino alla Chiesina di San Giorgio di Osini e raggiungere Ulassai.Mercoledì 25 aprile: Ulassai-Villanova Strisaili Visita alla Stazione dell’Arte di Ulassai, trasferimento in bus fino a Genna Orrualli per iniziare il percorso a piedi fino a Villanova Strisaili, passando accanto al Tacco di Perda Liana, guadando il Flumendosa e attraversando un antico bosco di roverelle.Giovedì 26 aprile: Villanova Strisaili-Talana Attraversando il Cantiere Forestale di Orguda, raggiungiamo la cima più alta del Cammino: la vedetta di Monte Olinie 1324 m.; scendiamo quindi fino al paese di Talana, arrampicato tra i boschi e affacciato verso la piana di Lotzorai.Venerdì 27 aprile: Talana-Urzulei Risaliamo verso i rilievi alle spalle del paese di Talana, passando dalle pendici del Gennargentu al Supramonte, percorrendo un sentiero spettacolare tra graniti e lecci monumentali, fino a raggiungere la Chiesina di San Giorgio a Urzulei passando per Pranu Oddeu e la Scala de su Piscamu. Rientro a Cagliari in bus. L’organizzazione fa capo all’Agenzia Eurotarget Viaggi-Centro Servizi FASI (Federazione Associazioni dei Sardi in Italia) di Milano che si avvale di operatori locali.L’offerta comprende pensione completa, battello, guida, transfer in bus ove citati, trasferimento giornaliero dei bagagli. Dettagli del programma e condizioni di adesione su www.eurotargetviaggi.it (finestra “Viaggi esperienza”) davide@eurotargetviaggi.it o francosaba.ca@gmail.comPrevi accordi con l’organizzazione sarà valutata la possibilità di partecipare ad una o più tappe del Cammino.Info e adesioni entro il 20 Marzo 2018