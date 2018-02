Mostra "Nuragici: un Territorio, un'Isola, il Mediterraneo" a Ozieri

Da venerdì 23 Febbraio 2018 al Museo Archeologico “Alle Clarisse” di Ozieri sarà visitabile la mostra “Nuragici: un territorio, un’isola, il Mediterraneo” dedicata alla civiltà nuragica, curata dall’archeologo e sindaco del Comune di Ittireddu Franco Campus. Fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale di Ozieri, l’allestimento della mostra è stato realizzato grazie alla collaborazione tra l’Istituzione San Michele, che gestisce il Museo Archeologico “Alle Clarisse”, l’Unione dei Comuni del Logudoro ed il Comune di Ittireddu.



L’esposizione sarà inaugurata alle 15.30 nella sala conferenze della CARITAS in via Azuni, con una presentazione da parte del curatore e il saluto delle autorità, per poi spostarsi al vicino Museo Archeologico per l’apertura ufficiale al pubblico.

Nuragica rappresenta in viaggio all’interno della Civiltà Nuragica attraverso pannelli esplicativi bilingue, riproduzioni in scala ed in dimensioni reali delle più importanti architetture che hanno caratterizzarono questa civiltà, e consentiranno al visitatore di conoscere tutti gli aspetti del popolo nuragico che visse in Sardegna dall’età del bronzo.



Pannelli, gigantografie e video multimediali caratterizzano il percorso, accompagnando il visitatore alla scoperta non solo della magnificenza di questa civiltà ma anche dell’Isola dal punto di vista paesaggistico e naturalistico. Saranno esposti anche importanti reperti provenienti dal territorio dell’Unione dei Comuni del Logudoro, rigorosamente selezionati come testimonianza materiale dei Nuragici.



La mostra arriva ad Ozieri dopo le esposizioni di Sassari, Roma, Firenze Genova e Venezia e sarà visitabile fino al 15 maggio dal martedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00; sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00



Sono previste promozione sul biglietto di ingresso per gruppi e scolaresche.

Per info e prenotazioni della visita: 079 78510582 – museo.ozieri@tiscali.it



