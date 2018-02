Convegno "Il cervello nello sviluppo" alla MeM di Cagliari

I n questa giornata verrà dato grande spazio al tema del cervello nell’età evolutiva. Verranno affrontate diverse tematiche da diversi relatori, ognuno con la sua grande professionalità e competenza.



Si parlerà di sviluppo cerebrale e di alterazioni nello sviluppo che danno luogo a quelli che ad oggi vengono definiti Disturbi del neurosviluppo ; sono deficit che si evidenziano nelle prime fasi della crescita del bambino e sono caratterizzati dalla presenza di un’alterazione nell’acquisizione di capacità nelle aree neuropsicologica, cognitiva ed affettiva.





Si prenderanno in considerazione i meccanismi cerebrali dell’aggressività, cosa accade nel cervello degli individui più aggressivi e come è avvenuta questa evoluzione. Si parlerà dei relativi problemi sociali consequenziali, con un focus sull’età adolescenziale. Durante l’evento “prevenzione” e “interventi efficaci” saranno le parole chiave che risuoneranno più spesso, al fine di dare elementi utili per aiutare un bambino e chi gli sta intorno, a raggiungere uno stato di benessere, nonostante le difficoltà, e sviluppare ciò che c’è di potenziale.



Verrà posto un accento forte anche al mondo delle emozioni, di come queste siano significative nel percorso di crescita del bambino, e fondamentali per un sano sviluppo cerebrale, oltre che per accrescere competenze di socializzazione.



Non solo, crescere vuol dire anche imparare a modulare la propria emotività, un’emotività che può essere vissuta diversamente da bambino a bambino.Di questo e di tanto altro si parlerà in questa giornata! Vieni anche tu a seguirci!



Testo e immagine rilevati dal web