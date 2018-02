Corso "La storia del costume giapponese" a Cagliari

Corso su "La storia del costume giapponese" in 6 lezioni, una alla settimana di 2 ore ciascuna.

Si potrà scegliere di partecipare in uno dei seguenti giorni e nelle seguenti fasce orarie tra sabato 16:00-18:00 o domenica 10:00-12:00



Ci si potrà iscrivere ai singoli appuntamenti o a tutte le lezioni.

10€ rinnovo quota associativa annuale ( chi non é ancora iscritto all assoc. Events planning può richiedere modulo via mail) e ogni singola lezione 20€



Il corso, in collaborazione con l'ass.





Le lezioni partiranno al raggiungimento minimo di 5 iscritti.



Programma:

-lezione1: sabato 3 marzo/ domenica 4 marzo Storia dell'abbigliamento giapponese dall'epoca Nara (710) all'epoca Heian(1185): abbigliamento delle varie classi e canoni di bellezza)

- lezione2: ( sabato 10/ domenica 11 marzo) dall'epoca kamakura(1186) al periodo Edo (1868): evoluzione del kimono e uso del mon.

- lezione 3 (sabato 17/ domenica 18 marzo) il kimono dal periodo Meiji (1868) a oggi e introduzione dell'abbigliamento occidentale in Giappone.

- lezione 4 (sabato 24/ domenica 25 marzo) I vari tipi di kimono e le occasioni d'uso.

- lezione 5 ( sabato 7 /domenica 8 aprile) obi e accessori del kimono e vestizione - lezione 6 (sabato 14/domenica 15 aprile) mode giovanili anni '80-'90: moda kawaii, kogyaru e ganguro-gyaru, lolite.



