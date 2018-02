Corso di Escursionismo 1° Livello a Cagliari

L’Associazione culturale Caminos con Nadir Sardinia – Tour&Adventure, aprono le iscrizioni per un entusiasmante corso di escursionismo di primo livello per scoprire da vicino i segreti del camminare in natura in sicurezza, il tutto accompagnati da guide professioniste.



Durante il corso affronteremo insieme gli argomenti principali per prepararci a nuove esperienze da vivere : spazieremo dall'equipaggiamento alla topografia, dalla geologia alla flora e fauna, dalla geografia alla storia della Sardegna e tanto altro ancora.





Oltre alle lezioni in aula, sono previste cinque escursioni tra i colori, i profumi e i rumori della nostra terra. Le lezioni si svolgeranno il martedì ed il giovedì mentre le escursioni la domenica. Iscriviti e contattaci subito, sarà un’occasione di crescita personale che ti arricchirà!