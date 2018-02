Inaugurazione mostra retrospettiva “Giovanni Nonnis – la matrice e il segno" a Cagliari

Una lunga storia di pittura e sperimentazione Giovanni Nonnis (1929 -1975) è un artista tra i più dotati del secondo Novecento in Sardegna. La mostra "Giovanni Nonnis, La Matrice e il Segno", lo celebra con circa ottanta opere, che indagano i temi principali della sua produzione. Protagonista è il tema del guerriero che emerge danzante e vitale dall’epopea del nuragico per costruire, insieme a cavalli preistorici e a soggetti precolombiani, un’archeologia dell’immaginario, dove il mito si configura come risposta critica alla società contemporanea.



Per la prima volta sono in mostra le matrici in polistirolo delle opere di Nonnis, incise e quindi intrise nel colore, esse stesse opere d’arte.

Le opere esposte provengono dalla collezione privata eredi Nonnis e dalla Collezione civica degli Artisti sardi del Novecento. Fulcro del tema nuragico l’antico bronzetto “a quattro occhi e quattro braccia” (secc. X - VIII a. C.), rinvenuto a Teti, in prestito dal Museo Archeologico di Cagliari, figura matrice della poetica di Nonnis. Nelle sale dello stesso Museo Archeologico saranno esposte alcune opere dell’artista, emblematiche del legame tra arte contemporanea e archeologia.



