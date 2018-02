Tribù Teatrali 2018 a Sassari

ARTS TRIBU e Intrepidi Monelli presentano Tribu' Teatrali è la rassegna che da quattro anni porta in Sardegna le migliori proposte del teatro indipendente italiano!



Da Marzo a Maggio, a SASSARI, CAGLIARI, SANTA TERESA GALLURA arriveranno quattro spettacoli meravigliosi!



Sassari - Teatro Ferroviario 10 MARZO 2018 - ore 21

Corinna Grandi - Milano COSA SARA' MAI di e con Corinna Grandi, regia Carolina Calle casanova

24 MARZO 2018 - ore 21 Compagnia Teatrale RAUMTRAUM - Trento MASTER SHAKESPEARE di Giulio Federico Janni e Mario Giorgi, con Giulio Federico Janni

14 APRILE 2018 - ore 21 Esagera Produzioni (Roma) THAT’S AMORE! - una commedia musicale di Marco Cavallaro con Marco Cavallaro, Ramona Gargano, Marco Maria della Vecchia

5 MAGGIO 2018 - ore 21 Teatro Kopó - Roma UNA DONNA SOLA di Franca Rame con Francesca Epifani, regia Simona Epifani



Biglietti: C/O Via Roma 105, su www.artstribu.it o al botteghino del teatro nei giorni di spettacolo.



Prevendita attiva dal 26 febbraio 2018.

Prezzi: intero: 12 € ridotto: 11 € (se acquistato in Via Roma 105 oppure online su www.artstribu.it)

ABBONAMENTO 4 SPETTACOLI: 40 €



Informazioni: info@artstribu.it WhatsApp: 3460975646