Corso di storia medievale della Sardegna a Cagliari

Corso di storia medievale della Sardegna, docente Pierluigi Piludu Un tuffo nella Storia della Sardegna di epoca medievale. Strutturato in 5 lezioni in aula e un'escursione al Castello di Burgos



Il distacco di Bisanzio dalla Sardegna e la necessità per i Sardi di organizzare una difesa contro il pericolo arabo, favorirono la nascita dei Giudicati. Verso la fine dell'VIII secolo Bisanzio abbandonò progressivamente l'isola al suo destino.



I poteri dei due magistrati bizantini che governavano la Sardegna, il dux e il preside, furono concentrati nelle mani di un'unica autorità che, a sua volta, delegò il potere a quattro magistrati risiedenti in diverse parti del territorio isolano.



La Sardegna fu divisa in zone che, nel tempo, divennero autonome rispetto al potere centrale bizantino e si diedero istituzioni amministrative e politiche proprie: nacquero così i quattro Giudicati di Cagliari, Torres, Arborea, e Gallura.

A capo di ogni Giudicato stava il Giudice.



In questo corso saranno esaminate e approfondite le tematiche che caratterizzarono la Sardegna dell’epoca.



La partecipazione al corso è limitata a 30 iscritti e costa 50 Euro. Programma delle 5 lezioni presso la sala conferenze Honebu



19 Marzo ore 18.30 – 20.00

1 - Cronologia e periodizzazione • La Sardegna romana • La Sardegna bizantina • La Sardegna dei Giudicati • La Sardegna Aragonese • La Sardegna Spagnola



26 Marzo ore 18.30 – 20.00

2 - La Sardegna giudicale • Società e Istituzioni • La monetazione • Gli eserciti giudicali



9 Aprile ore 18.30 – 20.00

3 - La Sardegna giudicale • I Condaghes I documenti amministrativi e la lingua sarda



16 Aprile ore 18.30 – 20.00

4 -L'incastellamento Il moltiplicarsi di castelli e opere di fortificazione che provocò notevoli cambiamenti nell’assetto politico ed economico del mondo medievale.



23 Aprile ore 18.30 – 20.00

5 - La carta De Logu Le leggi di Mariano IV, Ugone III ed Eleonora d'Arborea



Al termine del corso è prevista un'escursione al Castello di Burgos.



