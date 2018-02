Escursione presso "Cuglieri Costiera"

Ogni tanto ci piace riprendere il tema dell'ACQUA; per questa escursione abbiamo scelto come meta del nostro cammino la fascia costiera che ricade nel territorio di Cuglieri, partendo da una sua frazione, la borgata marina di Santa Caterina di Pittinuri, ed arrivando a ridosso della particolarissima cascata a mare di Capo Nieddu.



All'inizio del nostro percorso cammineremo in prossimità di una fascia costiera di roccia calcarea caratterizzata dai profili dolci ed ondulati, spezzati di tanto in tanto da qualche caletta e peculiari insenature; piano piano poi ci immergeremo nella profumata macchia costiera che ci condurrà in prossimità delle aspre e scure falesie da cui si liberano alcune cascate a mare, fra cui il più imponente salto d'acqua dolce di Capo Nieddu, probabilmente unico nel suo genere nel territorio sardo quanto a conformazione e portata, seppur stagionale.





TEMPO DI PERCORRENZA: rientro in giornata.

DISLIVELLO: trascurabile.

DIFFICOLTÀ: E (escursionistico); il percorso non presenta particolari difficoltà ma richiede un minimo di allenamento ed una buona forma fisica. EQUIPAGGIAMENTO: SCARPONI da trekking, abbigliamento comodo a strati; giacca IMPERMEABILE ed ANTI-VENTO, felpa, berretto, eventuale cambio da lasciare in auto (calze e calzature comprese); pranzo al sacco, snacks, frutta, frutta secca, acqua (2 L), eventuali medicinali ad uso personale.



INFO E PRENOTAZIONI: -mail a passulebiu@gmail.com; -cellulari: 3477607284 Viviana (anche wapp.) 3384873175 Stefania ( anche wapp.) -FB : Passu lebiu -escursioni in Sardegna