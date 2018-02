Workshop fotografia di Reportage a Cagliari

Il Workshop propone di fornire ai partecipanti gli strumenti adatti per avvicinarsi allo sviluppo di un proprio reportage fotografico, dalla fase progettuale alla fase realizzativa, fino all’ editing e costruzione di una sequenza funzionante e comunicativa.



Il corso è rivolto a coloro che posseggono già delle conoscenze fotografiche di base, che vogliono approfondire la conoscenza del mezzo fotografico come mezzo per raccontare, esprimersi ed emozionare. "L'obiettivo è l'umanità, l'individuo, il gruppo, le relazioni sociali, le emozioni, i casi, e lo scambio intimo attraverso la realizzazione di fotografie” Il workshop prevede l'assegnazione preliminare di un tema da svolgere.



Requisiti

È necessaria una conoscenza base della tecnica fotografica.



Risultati finali

Il workshop ha come fine la realizzazione e pubblicazione di un progetto di ricerca artistica collettiva sul territorio di Cagliari.





Durata e costo

Il corso si svolgerà nelle due giornate di sabato e domenica 10 e 11 Marzo;

Dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18;

Costo: 120 euro; Minimo partecipanti 5, massimo 10.



Il Workshop si svolgerà solo ed esclusivamente se verrà raggiunto il numero minimo di iscritti necessario.



Scadenza iscrizioni sabato 24 Febbraio.

Al Workshop ci sarà la possibilità di usufruire della lettura portfolio dei partecipanti. (Per chi volesse avere solo la lettura portfolio e primo editing il costo è di 20 euro a persona su prenotazione).

Docente Alessandra Cecchetto

Dopo diversi anni da autodidatta si forma presso la Scuola Romana di Fotografia e Cinema a Roma, dove consegue il Master in Reportage e ricerca personale, segue diversi corsi con lo scopo di approfondire il tema dell’autorappresentazione (Workshop con Cristina Nunez) e del reportage sociale (Workshop con Giulio di Meo, Workshop con l’attivista Sud-africana Zanele Muholi etc.). Dal 2010 esegue reportage per la rivista online “Portfolio Sardegna” occupandosi di diverse problematiche socio-ambientali dell’isola, in seguito all’interno dello stesso progetto verrà inviata a realizzare il Reportage “L’Aquila due anni dopo” che racconta il post-terremoto e la situazione ancora precaria degli Aquilani. Nel 2014 in seguito all’alluvione che colpì la Sardegna realizza in merito il Reportage “Cleopatra” che vincitore del premio – Sardegna Reportage- verrà esposto al museo Man di Nuoro durante la retrospettiva dedicata a Robert Capa. Nel 2015 realizza il reportage “Circus Festival” durante la sua permanenza a Roma presso la compagnia circense omonima, lavoro che ha ricevuto diversi apprezzamenti e pubblicazioni. Nel 2017 è vincitrice del premio “Closer-dentro il Reportage” indetto da Witness Journal come miglior Reportage pubblicato nella rivista nel 2016, espone in questa occasione a Bologna e Taranto. Ha ideato diversi laboratori didattici sperimentali, ha esposto i suoi lavori in diverse personali e collettive tra Roma, Berlino, Bologna, Taranto, Cagliari, Nuoro e Sassari, oggi si occupa principalmente di Reportage sociale e insegnamento.



Pagina Fb: https://www.facebook.com/Cridarphotography/ Instagram: https://www.instagram.com/cridar/



Il corso si svolgerà presso S'Umbra-percorsi visivi, in Via San Giuseppe 17, Cagliari (Castello).

Pagina Fb: https://www.facebook.com/SUmbra-Percorsi-Visivi-293690094088384/?fref=ts

Per ulteriori info ed iscrizione (indicando nell'oggetto "Workshop Reportage Marzo") percorsivisivicagliari@gmail.com