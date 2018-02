7a Sagra degli Asparagi a Villanova Truschedu

Villanova Truschedu Piccolo comune di 321 abitanti, a meno di 20 km da Oristano, posto lungo la strada statale 388, che porta verso l'interno dell'isola, è caratterizzato da un territorio che conserva intatto il fascino di un paesaggio rurale in cui l'opera dell'uomo è perfettamente integrata nella natura.



Estesi boschi di macchia mediterranea e grandi estensioni di erbai e pascoli ricoprono il territorio tagliato in due dal Tirso, che lo percorre per circa 7 chilometri navigabili e sulle cui rive fitti canneti nascondono alla vista orti e frutteti.

Il fiume è particolarmente adatto alla pesca, vi si trovano infatti diverse specie di carpe, tinche, anguille, persici trota e reali. In prossimità del ponte che lo attraversa è prevista la creazione di un'area attrezzata con scivolo e pontile per canoe e barche, fatto che renderà possibile l'utilizzazione del fiume per attività ludiche e sportive.



A circa due chilometri dal paese, su un modesto rialzo, sorge la chiesa campestre di San Gemiliano (XVII secolo) in stile aragonese, abbellita sulla facciata da un rosone gotico e con all'interno un altare ligneo di pregevole fattura. Nell'ampio piazzale, contornato da numerose casette (muristenes), di cui una parte restaurate, e notevoli esemplari di olivastri secolari, si svolgono, oltre alla festa dedicata a San Gemiliano (dall'8 al 16 settembre), numerose iniziative tra cui festa dell'emigrato, concerti, mostre d'arte.



Nell'ampia area circostante il novenario, ricca di olivastri e attrezzata con una serie di tavoli e barbecue, è possibile fare piacevoli pic-nic. Il nuraghe di Santa Barbara è il più importante e conosciuto degli undici nuraghi presenti nel territorio. Meta dei molti appassionati di archeoastronomia in occasione di solstizi e equinozi, è stata la sede della Festa della Musica organizzata dalla Consulta giovani ogni 21 giugno e ultimamente della rassegna Musica dal Nuraghe, piccoli concerti in acustica a ricorrenza periodica. Altrettanto notevole è il nuraghe Zoppianu, attualmente circondato e in parte coperto da una folta vegetazione che ne rende difficile la visita, è costituito da tre torri e diversi cortili con numerosi ruderi all'intorno. Facilmente raggiungibile dal paese, a circa un km, è invece il nuraghe S'Urachi, che costituisce uno straordinario punto panoramico sull'intera Bassa valle del Tirso fino al mare.



Altri nuraghi che potrebbero diventare meta di piacevoli passeggiate sono: Pischina Andria, Uracheddu, Dominigu Porru e Su crabu. In giro per il paese è possibile visitare la chiesa parrocchiale dedicata a Sant'Andrea Apostolo e ammirare diversi murales degli artisti Pilloni e Monne. Procedendo verso la parte bassa del paese, verso il fiume, dopo Sa funtana eccia, anticamente parte di una conceria e successivamente, fino a tempi recenti, fonte di approvvigionamento dell'acqua, sulla sinistra si trova il complesso della piscina comunale con annessi chiostro-bar, pizzeria, parco giochi e campo per calcetto.