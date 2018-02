Escursione nella valle del Riu Longu

Il meteo promette per il prossimo fine settimana una situazione tipicamente invernale quasi dappertutto; c’è uno spiraglio a sud-est, vicino a Cagliari, dove potremo camminare nella lecceta ai piedi della foresta dei Sette Fratelli, in un itinerario che ci condurrà ai resti di una chiesina campestre, a un nuraghe, a una vedetta antincendio e a una suggestiva pineta, il tutto con ampi e splendidi panorami sul Golfo degli Angeli e magnifici graniti modellati dall'erosione.



Partenza parcheggio Conad Superstore di Quartu Sant’Elena ore 8:30

Auto propria, scarpe da trekking, pranzo al sacco e acqua da bere Lunghezza: circa 14 Km Dislivello in salita: circa 500 m Tempo: circa 5 ore e 30’



Adesioni entro le ore 20 di venerdì 23 febbraio al 3489305607

www.allascopertadi.it