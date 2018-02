"Tempous Nous" commedia in Lingua Sarda di Andrea Mela a Cagliari

Sabato 24 Febbraio 2018 alle ore 19:00, presso la sede dell’associazione culturale Hermaea in via Santa Maria Chiara 24/A (CA), la compagnia “Sipario Aperto Renzo Fadda” presenta: TEMPOUS NOUS una commedia in Lingua Sarda di Andrea Melas.



“Sipario Aperto R. Fadda” è un'associazione ricreativa della terza età che si occupa di cultura a tutto tondo. L’associazione è composta soprattutto da ex insegnanti, presidi, impiegati con in comune la passione per il teatro.

La compagnia Sipario Aperto ha al suo attivo moltissime commedie sia in sardo che in italiano.



Le scelte del regista Gianni Pitzus, un preside in pensione, si orientano su commedie che strappino il sorriso oltre che su opere più impegnate.