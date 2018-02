Escursione a Funtana Is Arinus - Funtanamela

Nel territorio di Laconi, seguendo la s.p. 52bis ci dirigiamo nella foresta demaniale “ Funtanamela” di elevato pregio naturalistico, dove tra i boschi potremo osservare allo stato libero i cavallini della razza del Sarcidano.

Studi genetici lo ascrivono tra le razze più antiche presenti in Sardegna, di grande interesse biologico e sottoposto dall'università di Sassari a studio e ricerca.



Faremo un giro ad anello, durante il percorso ci troveremo ad osservare singolari costruzioni tronco coniche, vecchi forni usati per calcinare la pietra calcarea presente in gran quantità, per la produzione della calce viva, indispensabile nell' 800 per edificare.





Nel pomeriggio nel territorio di Nurallao, nel Sarcidano ai confini del Campidano e le Barbagie ci dirigiamo verso il parco “ Funtana Is Arinus” . La nostra meta è la cascata di “ Su Craddaxioleddu”, non ha una altezza imponente ma è molto scenografica ed è incastonata in un meraviglioso bosco di lecci, roverelle ed agrifogli, si trova nel rio sarcidano che scorrendo genera diversi salti, si possono osservare fenomeni di “travertizzazione” che vanno a formare vaschette e gradini di carbonato di calcio.



Il percorso è lungo circa 10 km e per le sue caratteristiche ha un grado di difficoltà medio/basso. Altitudine max 813 - min 532.



SUGGERIMENTI

Abbigliamento comodo e confortevole, cappellino, pantaloni lunghi, giacca a vento e scarpe da trekking. Adeguata riserva d'acqua. I partecipanti devono comunque avere un allenamento adeguato all'impegno dell'escursione ed essere in buono stato di salute generle.



PROGRAMMA

ore 08.45: Raduno, dopo Laconi, all’ incrocio ss 128/sp52bis ;

ore 09.00: partenza verso foresta demaniale Funtanamela;

ore 09. 15 Avvio escursione.

ore 13.00: Pranzo al sacco.

ore 16.30: Fine escursione.



La quota di adesione comprende il servizio di accompagnamento con Guide iscritte all'albo ed assicurazione