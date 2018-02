A Bosa ritiro Yoga e Osteopatia per migliorare la tua pratica

Prema valida insegnante di yoga di grande esperienza e Jordi professionista osteopata e fisioterapista propongono un ritiro di yoga per migliorare la pratica conoscendo la fisiologia e la biomeccanica del proprio corpo.



Unisciti a noi per sperimentare come l'Osteopatia e lo Yoga si completano a vicenda e pensa che:ogni persona ha la naturale abilità di curarsi, ogni mente ha l'incredibile potere di creare equilibrio, la bellezza della natura, la purezza dell'ambiente e il piacere di mangiare vegetariano sano sono indispensabili alla nostra salute.



Questa è un opportunità per dedicare il nostro tempo prezioso alla comprensione della più sacra e antica conoscenza dello yoga, non solo in teoria ma sopratutto da un esperienza pratica, scoprendo come l'osteopatia ci può aiutare a trovare il nostro equilibrio, apprezzando l'atmosfera pacifica dello centro olistico.