Accademia popolare del "Marina Café Noir" a Cagliari

Nuovo appuntamento a cura dell'associazione Chourmo, che in attesa della sedicesima edizione di Marina Café Noir ha organizzato diversi incontri a partire dal 4 febbraio e fino ai giorni del Festival, in programma a Cagliari tra 20 e 23 giugno.



Dopo un primo evento sul tema del Carnevale in Sardegna arriva l'Accademia popolare: tre giorni di lezioni popolari con ricercatori e docenti dell'Università di Cagliari su letteratura, storia, antropologia, sociologia, geografia. Focus sul razzismo, le trasformazioni delle nostre città, gli scioperi di ieri, oggi e domani, le passioni politiche e il femminismo, i grandi autori e le tradizioni letterarie poco conosciute.

Filo conduttore dell'Accademia popolare sarà la condivisione dei saperi con un linguaggio aperto a tutti e inclusivo in tre spazi informali della Marina – bar e locali – con il coinvolgimento di musicisti e attori.



IL PROGRAMMA

Mercoledì 21 febbraio, la Baracca rossa, via Principe Amedeo 33.

- h. 18.30 Duilio Caocci, 'Personagge deleddiane'

- h. 19.30 Ester Cois, 'Città d'ombre (e di luci)'

- h. 20.30 Alessandra Marchi, 'Passioni anarchiche ad Alessandria d'Egitto'

- h. 21,30 Maurizio Memoli, 'Geografia dell'emozione, ovvero com'è triste Venezia?'.

La serata sarà accompagnata dalle letture di Paola Atzeni e le musiche di Chiara Effe.



Giovedì 22 febbraio, Covo Art, via Barcellona 49

- h. 18.30 Riccardo Badini, 'Medici e poeti nell'Amazzonia peruviana'

- h. 19.30 Claudia Ortu, 'Sindacati, classi sociali e altre cose pericolose'

- h. 20.30 Valeria Deplano 'Razzisti brava gente'

- h. 21.30 Raffaele Cattedra 'Sonorità urbane'; Le letture saranno affidate a Daniel Dwerryhouse mentre la colonna sonora sarà di Francesco Medda Arrogalla.



Venerdì 23 febbraio, Caffé Savoia, via Savoia 14.

- h. 18.30 Tonina Paba e Nino Landis, 'Oltre il mito: Federico Garcia Lorca e i gitani' - h. 19.30 Eva Garau, 'Linguaggio della razza bianca'

- h. 20.30 Cristina Secci, 'Eva Mameli Calvino e la scienza in valigia';

- h. 21.30 Francesco Bachis 'Sull'orlo del pregiudizio'. Le letture saranno a cura di Francesca Saba e le musiche di Safir Nòu.



Direzione artistica e organizzazione Associazione culturale Chourmo

info@marinacafenoir.it www.marinacafenoir.it



Testo e immagine rilevati dal web